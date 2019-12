Det var i 1. periode i torsdagens oppgjør mellom Stavanger Oilers og Stjernen at Sommer Nielsen var i duell med Oilers Tommy Kristiansen ved vantet. I duellen faller Sommer Nielsen, og får skøyten til Kristiansen midt i skrittet.

Suspen lå ikke på skikkelig på plass, det resulterte i en dramatisk og bisarr situasjon både på banen og i garderoben.

Saken ble først omtalt i Sarpsborg Arbeiderblad.

– Jeg kjente nesten ingenting da jeg gikk i garderoben. Jeg kjente på strekken og hoften som jeg fikk da jeg falt. Jeg hadde en sviende følelse, og skjønte at det var på grunn av sparket. Da jeg skulle dusje etter kampen så jeg at jeg hadde et svært hull i pungen, sier Sommer Nielsen til TV 2 dagen etter smellen.

Den tidligere Vålerenga-spilleren sier han først da skjønte alvoret av duellen med Oilers-spilleren.

– Det første jeg sa til materialforvalteren var at han måtte få tak i en lege umiddelbart. Det var virkelig skummelt, men heldigvis var det en lege i rommet på under et minutt. Legen til Oilers ringte sykehuset og spurte om det var nødvendig med ambulanse. De sa det gikk fint at legen sydde stingene der og da. Så da ble det til at legen til Oilers sydde tre sting - uten bedøvelse - i garderoben.

21-åringen forteller at lagkameratene ble nysgjerrige og forskrekket i starten, men deretter reagerte alle med humor.

– Når det først sank inn for lagkameratene mine så lo man av det. Skikkelig galgenhumor, og det må vi ha.

Sjernen-spilleren sier han er mest bekymret for hoften han skadet da han gikk i duellen med Kristiansen. Sommer Nielsen fikk en vridning i hoften, og vet ikke hvor lenge han er ute. Dermed mister han lørdagens kamp mot Mangerud Star.

