I helgen skal hun ut og jakte sin femte strake medalje i EM i terrengløp. Men den største nyheten i sesongoppkjøringen til Norges klart beste kvinnelige løper, er at hun har plottet inn maraton på planen for 2020.

– Å løpe maraton har egentlig aldri frista, før nå. Men nå har det faktisk begynt å friste litt mer. Kanskje allerede til høsten, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal til TV 2.

Ny trener

Hennes nye trener Knut Jæger Hansen har lenge sagt at maraton kanskje er den perfekte distansen for Grøvdal som har høy «terskelfart», noe som er en stor fordel for de som løper langt. Men det blir ikke noe spesialtrening foran OL-sesongen, der målet er å løpe 5000 og 10 000 meter.

– Jeg har lyst til å prøve å se hvor fort jeg kan løpe maraton med et treningsgrunnlag for 5000 og 10 000 meter. Så hvis formen er bra etter sesongslutt så er det spennende å se hva det kan holde til på en maraton med bare en kort oppkjøring.

Tankene om å debutere på maraton har kommet snikende utover høsten etter at skuffelsen fra VM i Doha har lagt seg. Da NRK-kommentator Jann Post hadde fullført årets utgave av New York maraton kommenterte Grøvdal på hans Instagram-konto at hun trolig sto på startstreken sammen med ham i 2020.

– Hehe. Jeg burde kanskje ikke skrevet det offentlig. Men jeg har god kontakt med arrangørene i New York. De har sagt til meg at de ønsker at jeg skal debutere på maraton der. Jeg har ikke pratet med dem om å løpe til høsten, men dialogen er god, sier Grøvdal.

Tok pallplass i New York

Senest i fjor var hun i New York og løp halvmaraton. Den gangen ble hun nummer tre med tiden 1.12, 43 under vanskelige forhold med kulde og mye vind. Så hun har allerede litt erfaring med å løpe gjennom Brooklyn og Manhattan.

– Jeg har innsett at det treningsgrunnlaget jeg har nå gjennom femten år med toppidrett så begynner det å bli ganske greit med tanke på maraton.

Etter to år med satsing på 3000 meter hinder, så har Grøvdal fått en ny vind.

– Jeg føler det jeg trenger nå er litt mer glede i hverdagen, og der er Knut (Jæger Hansen) veldig god. Det låste seg litt med hindersatsingen, og jeg tror nok jeg hadde litt for mye fokus på resultater, enn å ha fokus på å bli en bedre løper, sier Grøvdal.