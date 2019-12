Svømmestjernens mesterskapsdiett er syv måltider om dagen: – Jo mer du spiser, jo raskere svømmer du

Buffeten på utøverhotellet i Glasgow er ikke et kulinarisk høydepunkt, men litt kylling og pasta er det mulig å få tak i.

Det er mat, og det er det viktigste for Henrik Christiansen. Under mesterskap trenger sølvvinneren på 1500 meter nemlig mye av det.

Veldig mye.

– Vi pleier å si at jo mer du spiser, jo raskere svømmer du, sier 23-åringen og humrer.

Spiser mye

Han vet godt at utsagnet er litt flåsete, men det har likevel et snev av sannhet i seg.

For i treningsperioder må Christiansen og de andre langdistansesvømmerne ha i seg 5000 til 5500 kilokalorier om dagen for å ha nok energi til å prestere - og i mesterskap kan de ikke spise veldig mye mindre.

Under kortbane-EM i Glasgow er det derfor svært viktig at de får i seg nok mat.

– Jeg prøver å opprettholde den samme måltidsrytmen under stevner, så det blir rundt seks-syv måltider om dagen, forklarer Norges største svømmestjerne, som blant annet hadde to solide hamburgere til middag etter å ha blitt nummer seks på 400 meter fri på EMs første dag.

– Jeg kan ikke se for meg noe verre enn å være sulten på stevner, sier han.

Feilet før

Det har han vært før, nemlig. Etter hvert som han er blitt eldre og mer erfaren, har han også blitt flinkere til å få i seg nok og riktig mat når det virkelig gjelder.

Slik har det ikke alltid vært.

– Jeg har vært med på stevner der jeg har spist lunsj klokken tolv og dratt til bassenget i firetiden uten å være sulten. Men finalesekvensene varer jo frem til syv-åtte, og det er jo ikke så mye mat å få der, sier Christiansen, og fortsetter:

– Jeg har dummet meg ut nok ganger til å vite at jeg aldri skal komme sulten til en finalesekvens igjen. Eller ha næringsunderskudd når jeg skal prestere. Det er grusomt. Der har jeg feilet og lært.

Blitt bedre

Landslagssjef Petter Løvberg, som deler bord med eleven under denne lunsjen, mener Christiansen har tatt store steg når det kommer til å spise riktig under mesterskap.

– Jeg tror ikke vi skal nevne så mange eksempler på hva du gjorde da du var yngre. Du har lært litt du også, sier Løvberg og smiler lurt til mannen på motsatt side av bordet.

Landslagssjefen mener at 23-åringen bør være et forbilde for yngre svømmere, som ikke alltid helt vet hvordan de skal få i seg nok næring under mesterskap.

– Vi smiler jo litt av de unge utøverne innimellom. De går gjerne etter smaken og hva de vil ha, og gjerne til dessertbordet først, sier Løvberg og flirer.