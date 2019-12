Torsdag kunne rapduoen Karpe avsløre at de skal holde hele ti konserter i Oslo Spektrum i august 2021.

Fredag morgen, nesten to år før konsertene arrangeres, ble billettene lagt ut for salg.

Ifølge Karpes manager Silje Larsen Borgan ble cirka 100.000 billetter lagt ut for salg klokken 08.00.

– Største vi har gjort

Drøye tre timer senere kan Borgan fortelle at over halvparten allerede er utsolgt. Samtlige ståplasser er revet bort.

– Vi er veldig glade for at folk er klare for konsert, sier manageren.

Hun innrømmer at de har vært spent på mottakelsen mens de har planlagt de ti konsertene i høst.

– Vi har vært ganske nervøse, sier Borgan.

I tillegg til de ti konsertene i Oslo Spektrum vil Karpe invitere 100 fans til fem intimkonserter i Festiviteten i Skien. Duoen kjøpte det 127 år gamle bygget i 2018. Ifølge styreleder i Festiviteten Thore Andreassen ble bygget solgt nær takst som var på 13 millioner kroner.

GLEDER SEG: Om et år og ni måneder skal Karpe fylle Oslo Spektrum ti ganger. Foto: Gitte Johannessen

– Dette er jo det største vi har gjort, samtidig som det er det mest intime vi har gjort. Vi skal ha en måned i Oslo spektrum hvor vi skal lage det sykeste liveshowet noensinne, også blir 100 personer plukket ut til den mest intime opplevelsen vi klarer å lage, sier Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid til TV 2.

– Føler på enormt press

Duoen forteller at det kun er 20 personer som slipper inn per konsert i Skien.

– Dette blir alt annet enn en vanlig konsert, det er alt vi kan si. Skien og Spektrum blir to helt forskjellige ting, men det er todelingen vi synes er spennende, sier Chirag Rashmikant Patel.

– Føler dere på noe press?

– Jeg føler på et enormt press, men gleder meg også. Jeg føler det er en bra situasjon å sette seg selv i, for vi gjør uansett noe som ikke er gjort før med norskspråklig musikk, sier Chirag videre.

– Sykeste liveshowet noensinne

Karpe har nå holdt på i 20 år. Duoen forteller at det er helt fjernt å tenke tilbake på at de en gang holdt konserter hvor kun fire publikummere møtte opp.

– Rap var noe kun spesielt interesserte gutter hørte på, også har det bare vokst, sier Magdi.

Duoen påpeker at tiden frem mot konsertene i august 2021 kun skal brukes på å gi folk den best mulige konsertopplevelsen.

– Det er egentlig ikke så lenge til, når vi skal lage det sykeste liveshowet noensinne, sier Magdi.