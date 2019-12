Kalles «fenomen» av ekspert ved Olympiatoppen

– OK, vi går opp. 25,5. 26! Vi er på limiten nå, roper Olympiatoppens Morten Bråten til Johannes Thingnes Bø.

Stryningen går så hardt på rulleskimølla at gummien rundt hjulene på skiene etter hvert løsner. Hvert stav- og skøytetak studeres av granskes av to ansatte ved Olympiatoppen.

– Det er bra! Kom deg opp på skia. Glimrende! sier Bråten, mens han stadig øker tempoet.

Aha-opplevelse

Han er fagansvarlig for teknikk og motorikk, og har med seg kollega Magnus Midttun, som har ekspertise på kraft og styrke. Sistnevnte filmer også Thingnes Bø under deler av treninga.

– Du bruker beina bra, veldig bra. Men med armene bruker du litt tid på å komme opp i posisjon, synes jeg, sier Midttun til Thingnes Bø under en pause.

Stryningen sier han får en aha-opplevelse av å jobbe med Olympiatoppen-ekspertene.

– Ja, som regel får jeg det hver eneste gang. Det er et våpen vi kommer til å bruke i mange år framover. Vi har fått to møller her på Olympiatoppen, og det er gull verdt, sier han.

I løpet av økta får Thingnes Bø se hva han gjør bra og mindre bra på video. Og han evner å ta til seg tilbakemeldingene og overføre dem til handling nesten umiddelbart.

– Her har du flott punch i overkroppen. De kommentarene som Magnus kom med, om å holde fast, gjør at du blir litt raskere, kommenterer Bråten.

– Det hjelper altså, veldig, istemmer Thingnes Bø.

– Gudbenådet

Bråten har jobbet i Olympiatoppen siden 1991. Han har sett de fleste av våre største vintersporthelter på nært hold, men nøler ikke med å hente fram de store ordene når han beskriver nivået og potensialet til mannen som i fjor sanket med seg uvirkelige 16 verdenscupseirer, i en såpass marginal idrett som skiskyting.

– Johannes har, hva skal jeg si, en gudbenådet følelse på underlaget. Han får en fantastisk gli på skiene. Det er hans forse. Han er en typisk beinløper, og bruker beina på en veldig god måte, sier Bråten.

Og fortsetter:

– Han er et skiteknisk fenomen. Han går på en måte tidlig på trykket, får bra gli på skiene sine og utnytter det mot underlaget, i stedet for å slåss mot underlaget.

Selv om Johannes Thingnes Bø trener mindre enn for eksempel storebror Tarjei, ikke orker å skrive treningsdagbøk og baserer seg mye på å finne en «godfølelse», har han blitt langt mer opptatt av detaljer de siste par årene.