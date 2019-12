Kjærlighetssjokk i Jakten – fant lykken med hjemsendt frier

Tidligere i høst ble TV-seerne av Jakten på kjærligheten vitne til et sårt øyeblikk da frieren Simen Kummeneje (28) ble vraket av Jakten-bonden Inger Lund (29).

Se video av dramaet i toppen av saken.

Simen var åpen om at han var forelsket i Inger i programmet, før han ble dumpet av henne.

Inger valgte frieren Gjermund Lien Dahl (27) til slutt, og i siste episode kalte de hverandre for kjærester.

Nå kan Jakten-paret Inger og Gjermund avsløre til TV 2 at forholdet tok slutt da kameraene ble skrudd av på gården. De to innså at de passet bedre som venner.

Etter dette tok historien en uventet vending, da Inger fant tilbake til frieren Simen. De har funnet lykken sammen og bekrefter at de er et par overfor TV 2.

– Jeg tok kontakt med Simen cirka en måned etter at Gjermund og jeg avsluttet. Vi møttes endel i løpet av oktober og november og det har føltes veldig fint og naturlig, forteller Inger til TV 2.

Overrasket over kontakt

Simen ble svært overrasket da Inger ringte i høst, spesielt med tanke på at han hadde sagt til henne at han ikke ønsket noe kontakt med mindre det var slutt med Gjermund. Nå trives han godt sammen med Jakten-bonden, men det har tatt tid å bearbeide følelsene.

BRUDD: Gjermund Lien Dahl og Inger Lund gjorde det slutt etter TV-innspillingen. Foto: Helene Kjærgaard Sviland / TV 2

– Vi har det fint og jeg liker «oss». Vi tar det ganske rolig, finner ut av følelser og tar det steg for steg. Neste steg blir vel å møte noen venner og faktisk være kjærester utenfor husets fire vegger. Det gleder jeg meg til, sier Simen til TV 2.

– God kjemi

Inger føler at hun passer bedre sammen med Simen enn med Gjermund, og hun kjente raskt på de rette følelsene etter at hun hadde gjenopptatt kontakten med Simen.

– Vi har god kjemi og kommuniserer bra. Jeg gleder meg til at vi kan gjøre ting sammen offentlig. Vi skal feire jul hver for oss, men ses nok i romjulen, sier Inger.

– Hvorfor passer dere bra sammen, vil du si, Simen?

– Det er noe vi må finne ut av, egentlig. Vi har jo ikke kunne datet ordentlig før nå, men når vi møtes er det veldig koselig og vi trives godt sammen. Selvsagt har jeg jo meninger om hvorfor vi passer bra sammen, men det gjenstår å se om alt faktisk stemmer. Både for meg og for Inger, sier Simen.

– Unner de alt godt

Gjermund på sin side synes det er leit at han og Inger ikke karte å finne kjærligheten, men han bærer ikke noe nag til Jakten-bonden etter at hun har blitt sammen med Simen.