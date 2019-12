Solskjær med positive nyheter, men raser mot italiensk avis

Se Manchester City - Manchester United fra kl. 18.00 lørdag på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo.

Etter 2-1-seieren over Tottenham og José Mourinho i midtuken, venter en ny tøff utfordring for Solskjær og Manchester United.

Lørdag går turen til Etihad og møte med byrival og regjerende ligamester Manchester City.

Manchester United har slitt med skader den siste tiden, men på fredagens pressekonferanse kunne kristiansunderen komme med én positiv nyhet.

– Vi håper å ha Anthony klar til kampen. I hvert fall deler av den, sier Ole Gunnar Solskjær.

Manchester United-manageren forteller at Paul Pogba ikke vil rekke byderbyet, men håper å ha franskmannen tilbake før 2020. Pogba har ikke spilt for de røde djevlene siden 30. september.

– Vi håper å få ham tilbake så raskt som mulig. Han er på gresset hver dag og trener. Jeg har tidligere sagt at han vil være tilbake i løpet av 2019, så vi håper han er tilbake før starten av det nye året, sier Solskjær om midtbanespilleren som bare har spilt seks kampen denne sesongen.

Slakter rasisme-forside

Ole Gunnar Solskjær var ikke nådig i dommen mot den italienske avisen Corriere dello Sport som torsdag publiserte en forside med Romelu Lukaku og Chris Smalling med tittelen «Black Friday».

– Man tenker bare, er det mulig? Det er den verste forsiden jeg har sett. Vi har vært i kontakt med Chris (Smalling) for å vise at vi støtter ham, vi har snakket med Rom (Lukaku) også. Jeg jobber ikke i deres bransje, men wow. Vi ser mye rart her også, men ikke dette. Det må slås ned på, forteller Solskjær foran det engelske pressekorpset.

SLAKT: Ole Gunnar Solskjær var ikke fornøyd med forsiden som gikk utover tidligere United-profiler Romelu Lukaku og Chris Smalling.

Samtidig gir han støtte til Smalling som har levert for Roma i Serie A denne sesongen.

– Chris har vært fantastisk. Om man endrer miljøet kan det slå begge veier, han tar disse utfordringene og nyter livet der nede. Han er en spiller som ikke kunne vært her, med mindre han spilte fast.

– Da kan vi få et resultat

Ole Gunnar Solskjær håper selvtilliten fra 2-1-seieren over Spurs skal hjelpe dem mot City.

– Jeg vet at guttene er klare. De er unge og har energi, selv om vi har ett døgn kortere med restitusjon. Det betyr ingenting, vi kommer til å gå på adrenalin, sier manageren.

– Nå skal vi på bortebane, mot kanskje det beste laget i England. Det blir tøft, men vi trenger kontinuitet, og jeg sa det før Tottenham-kampen, dette er en sjanse for oss til å bygge videre på det, men også å snu tvil om til lettelse. Klarer vi en ny god prestasjon og spille med selvtilliten som mot Spurs, så kan vi få et resultat på Etihad, sier Solskjær.