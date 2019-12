– Det beskrives som stedvis ekstremt glatt. Flere bilister har meldt at veien er våt, og at den i neste sekund har fryst til is. Oppfordrer alle om å ta det med ro, og kjøre etter forholdene, skriver politiet i Øst på Twitter.

De har mottatt 23 meldinger om trafikkuhell i Romerike, mens politiet i Sør-Øst rapporterer om et titalls meldinger. Flere av ulykkene har skjedd i Holmestransområdet.

– Det er særlig glatt på småveier med underkjølt regn. Dette har vært godt varslet og været har vært likt hele uka, så det kommer ikke som noen overraskelse. Folk må være forsiktig, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Han opplyser om at det ikke har vært noen alvorlige personskader.

Også politiet i Nordland og Oslo melder om ulykker forårsaket av glatte veier fredag morgen.

I Oslo er det tre hendelser på E6 ved Lambertseter og Abildsø, og et par hendelser i Bærum.