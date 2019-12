Det var klokken 20.16 torsdag kveld at politiet fikk melding om skyting utenfor en Bunnpris-butikk i bydelen Ila i Trondheim.

En mann i 30-årene ble truffet av flere skudd. Det var offeret selv som kontaktet politiet.

Fornærmede tok seg inn i Bunnrpis-butikken etter skytingen.

Fredag morgen opplyser politiet at han er ved bevissthet og at han ikke er kritisk skadd.

Det er ifølge politiet lite som tyder på at fornærmede var et tilfeldig offer. De mener at skytingen kan kobles til et kriminelt miljø.

Konfrontasjon før skytingen

Det var en konfrontasjon mellom to menn like før skytingen. Ifølge politiet var det flere vitner til hendelsen.

– Vi jobber med å finne ut mer om dette, sier politiinspektør Arve Nordtvet.

Den antatte gjerningspersonen forlot åstedet i en bil. Det er også funnet en kniv på åstedet. Politiet har i tillegg sikret bilder og video fra åstedet.

– Vi har et uklart bilde av en bil. Det ser ut til å være en liten bil med et lastestativ på taket. Vi er interessert i å komme i kontakt med eier eller fører av denne bilen, sier Nordtvet.

En person er pågrepet i saken. Vedkommende er siktet for medvirkning til drapsforsøk.

Jakter flere

Politiet tror de står overfor flere gjerningspersoner som er på frifot.

– Politiet følger flere spor, men det er for tidlig å komme med en beskrivelse av gjerningspersonene. Vi kan ikke si med sikkerhet hvor mange som var involvert i hendelsen , sier politiadvokat Ellen Andresen.

Politiet sier at de ikke har informasjon som tyder på at den eller de som er på frifot, utgjør en fare for andre personer.

Den skadde mannen er norsk statsborger.