Polfarerne har drevet 26 kilometer over natten

Børge Ousland og Mike Horn ligger i teltet mens det lages en plan for hvordan de lettest kan møte opp med Aleksander Gamme og Bengt Rotmo. Foto: Børge Ousland

Både polfarerne og hjelpeteamet ligger i teltene sine og avventer analyser av satellittbilder for å gi den best mulig ruten til et møtepunkt i isødet.