– Det største trønder-talentet siden Sander Sagosen

Menn:

Ola Romsaas (født 2000), bakspiller Drammen:

– Han spilte cupfinale i en alder av 16 år. Er to meter høy, har god fysikk, fart, og et voldsomt skuddregister. Det eneste er at han har slitt litt mye med skader, påpeker Bredeli.

Simen Ulstad Lyse (født 2000), bakspiller Kolstad:

– Lyse gikk fra 1.divisjon til eliten foran denne sesongen. Han blir betegnet som ett av de større trønder-talentene siden Sagosen, mener Bredeli.

Tobias Grøndahl (født 2000), bakspiller Elverum:

– Han er en klok playmaker med mye fart og et godt skudd. Allerede er Grøndahl blitt testet i Champions League, og har bestått, slår Bredeli fast.

André Bergsholm Kristensen (født 2000), målvakt ØIF Arendal:

– Årets nykommer i Eliteserien forrige sesong. På grunn av skader startet han denne sesongen som førstemålvakt hos regjerende seriemester. Etter overgangen til den øverste divisjonen har han tatt utfordringen bra, mener Bredeli.

Alexander Blonz (født 2000), venstre kant Elverum:

– Han tok VM-sølv med A-landslaget i januar, og er sterk i Champions League. En spiller med meget god teknikk, bra fart og spenst. I mine øyne det største talentet for øyeblikket, slår håndballkommentatoren fast.