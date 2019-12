Saken oppdateres!

NFF bekreftet fredags morgen at Lars Lagerbäck forlenger som landslagssjef for Norge.

– Det kjennes naturligvis kjempebra, det er et privilegium og få ha en slik jobb, ikke minst med denne spillergruppen og dette støtteapparatet. Jeg har stortrives og fått all den støtten som finnes. Da støtteapparatet og spillegruppen ga uttrykk for at de vil at jeg fortsetter, så var det veldig lett å takke ja, sier landslagssjefen til TV 2.

Svensken ga uttrykk for tvil om å forlenge kontrakten med Norge. Så sent som i juni sa han at han hadde blitt svært overrasket dersom han valgte å fortsette som landslagssjef for Norge.

– Jeg hadde trodd jeg skulle pensjonere meg siden jeg trente Nigeria i 2010. Men så lenge man er frisk og kry så skal ikke alderen ha noe betydning. Som jeg sier om fotballspillere: er du 35 eller 20 år, så spiller det ikke noe rolle så lenge du er bra, sier 71-åringen.

Assistenttrener Per Joar Hansen sier han er strålende fornøyd med å forlenge kontrakten sammen med den svenske landslagssjefen.

– Vi har en veldig spennende spillergruppe,med et stort potensiale som vi tror vi kan hente mer ut av, sier Hansen.