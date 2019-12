Det opplyser Troms politidistrikt i en pressemelding fredag morgen.

– Dette er en svært krevende situasjon å stå i for faren, og det er en stor tragedie som har blitt enda større. I Norge har vi heldigvis et godt hjelpeapparat, så han er i de beste hender på det punktet, sier familiens bistandsavokat Erik Ringberg til TV 2.

Jenta har vært kritisk syk og under høyintensiv behandling siden mandag.

Politiet vil begjære obduksjon. De pårørende er informert.

Kjemper for livet

Jentas eldre søster (7) og mor (27) er også erklært død etter hendelsen. Den yngste jenta (1) kjemper fortsatt for livet.

– Vi har ingenting nytt å melde om ettåringen, status er fortsatt den samme. Hun er kritisk syk og under høyintensiv behandling, sier politiadvokat Gøril Lund til TV 2.

Søstrenes avdøde mor etterforskes for drap og drapsforsøk.

Barnas far er fortsatt ved ettåringens side på Rikshospitalet. Faren, som er avhørt, er ikke mistenkt i saken på noe vis.

Blir obdusert fredag

Den midlertidige obduksjonsrapporten for den 7 år gamle jenta ble torsdag offentliggjort. Den viste ingen sikre tegn til vold.

Dødsårsaken er slått fast til å være drukning og alvorlig nedkjøling, opplyser politiet på en pressekonferanse.

Den foreløpige obduksjonsrapporten har ikke kunnet fastslå om hun hadde medikamenter i kroppen.

Den drapssiktede moren vil bli obdusert fredag.

Midlertidig opphold

Det var klokka 17.28 mandag at politiet fikk melding fra en forbipasserende om at det var observert en barnevogn ved Fagereng på Tromsøya, og at det gikk spor ned til vannet.

Politiet rykket ut og fant en kvinne og tre jenter livløse i sjøen. Den avdøde 27 år gamle moren og en datter på syv år døde på sykehus mandag kveld.

Alle de fire er opprinnelig fra Sudan, men har midlertidig oppholdstillatelse i Norge.

Saken oppdateres.