Nina har blitt terrorisert av ungdommer i over et år: – Vet aldri når det smeller

– Ødelagt livet mitt

I det siste er det særlig én av ungdommene som har vært mest aktiv. Periodevis har det vært så ille at Dehlin ikke har orket å bo hjemme. Dehlins fire år gamle barnebarn tør ikke å besøke henne lenger.

– Jeg har vurdert å flytte, men egentlig storkoser jeg meg her, sier Dehlin fortvilt.

Hun aner ikke hvem de skyldige ungdommene er, men antar at de bor i nærheten.

– Han som har vært her mest i det siste, finner tydeligvis glede i å plage andre. Det er unormalt å finne glede i det i så lang tid. Hadde det bare vært noen ganger med «ringe på og stikke av», hadde det vært én ting, men her har det pågått i så lang tid.

Dehlin håper ungdommene tenker over hvordan de selv hadde følt det dersom noen terroriserte dem på samme måte.

– Jeg kan sitte i stua og slappe av, når det plutselig kommer en skygge foran vinduet som sparker i døra. Dette har ødelagt så mye at jeg har måttet oppsøke psykolog. Det føles som de har ødelagt livet mitt.

MELON: Nina Dehlin har opplevd å få en vannmelon kastet på huset. Foto: Privat

Politiet etterforsker

Politibetjent Øystein Nordby i forebyggende avdeling ved Fredrikstad politistasjon bekrefter at politiet den 25. oktober mottok en anmeldelse om hensynsløs adferd, som gjelder gjentatte tilfeller av «ringe på og stikke av».

På bakgrunn av anmeldelsen har politiet startet en etterforskning for å finne ut hvem ungdommene er.

– Fornærmede har levert videoovervåking fra trappa, og vi prøver å identifisere personene man ser på videoene. Det er ikke uten videre mulig å identifisere sikkert ut fra videomaterialet, men det viser klart at det er flere personer. Det er også tydelig at det er snakk om gutter rundt ungdomsskolealder, sier Nordby til TV 2.

Politiet har begynt å snakke med folk i området, og har noen navn på blokka. Foreløpig har de ingen konkrete mistenkte.

Nordby sier politiet jobber med saken i to spor.

– Det ene handler om selve etterforskningen og arbeidet med å identifisere personene som plager fornærmede. I det andre sporet har vi fokus på det forebyggende, gjennom samtaler med fornærmede om hvordan hun selv kan forebygge at dette fortsetter. Vi ser alvorlig på saken.

SPARK: Ungdommene lagde merke i ytterdøra med et hardt spark. Foto: Privat

– Ikke akseptabelt

Politiet har økt patruljeringen i området rundt Dehlins hus. Dersom det lar seg gjøre å identifisere en eller flere gjerningspersoner, vil personene følges opp videre i det forebyggende sporet.

– Barn har alltid drevet med «ringe på og stikke av». Problemet her er omfanget og at det dreier seg om én enkeltperson som utsettes for det. Ut fra videoovervåkingen er det klart at det snakk om mange tilfeller, og jeg har full forståelse for fornærmedes situasjon. Dette er ikke akseptabel oppførsel, sier hun.

– Hva kan konsekvensene bli for de som gjør dette?

– I første omgang vil de ha en samtale med politiet i forebyggende øyemed. Enkelte ungdommer tenker ikke over konsekvensene av sine handlinger. På forebyggende avdeling ser vi at det ofte er effektivt med en bekymringssamtale for at ungdommen skal reflektere over konsekvensene.

I dette tilfellet ønsker politiet å ansvarliggjøre ungdommene overfor hvordan trakasseringen går ut over Dehlin.

SENT PÅ KVELDEN: Den siste tiden har særlig én person vært aktiv. Her fanget overvåkingskameraet ham utenfor huset et snaut kvarter før midnatt. Foto: Privat

– Skjerp dere

Det er mange nordmenn som har opplevd å bli utsatt for «ringe på og stikke av». Dersom det blir så mye at du synes det blir et problem, oppfordrer politiet til å gjøre forebyggende tiltak.

– Det kan for eksempel være å sette opp bevegelsesstyrte lys eller kameraer. Om du skal ha kameraer, er det viktig at du setter deg inn i regelverket for overvåking først, påpeker Nordby.

Dersom slike tiltak ikke har noen effekt, anbefaler han å ta kontakt med politiet.

Når det gjelder saken om Nina Dehlin, vil Nordby understreke at de ikke er ute etter å straffe noen.

– Dersom noen der ute vet noe, men ikke tør å si fra, er det viktig å understreke at vi ikke er interessert i å straffe ungdommene. Vårt mål er å snakke med dem, og ansvarliggjøre dem for sine egne handlinger.

– Hva vil du si til de som driver med dette?

– Det er fristende å si «skjerp dere». Vi oppfordrer til å tenke over at det de gjør er straffbart. Men enda viktigere, tenke over hvordan dette går ut over fornærmedes helse. Tenk over hvordan det er for dem dere utsetter dette for.