Elbilene har gått sin seiersgang i det norske markedet det siste året. Det som startet som enkle og primitive biler for spesielt interesserte, har nå blitt det naturlige valget for stadig flere norske bilkjøpere.

I år er annen hver solgte nybil en elbil og mer skal det etter alt å dømme bli. Fra neste år kommer det nemlig en rekke nye, elektriske modeller på markedet.

Trodde du forresten Oslo er byen med høyest elbilandel? Da tar du feil, for den posisjonen er det Bergen som har. Ikke bare det: Bergen er i ferd med å bli den første, større byen i verden som passerer 20 prosent i ebilandel.

9 prosent totalt i Norge

– Det er bare å gratulere Bergens politikere. De viser verden at en utslippsfri bilpark er mulig, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Christina Bu leder Norsk elbilforening. Foto: Scanpix

Tall fra Statens vegvesen viser at det er 21.910 elbiler i Bergen. Det utgjør 19,3 prosent av den totale bilparken på 113.422 biler. Bergen kommer til å passere 20 prosent elbilandel innen kort tid.

Elbilandelen i bilparken i Norge totalt, er på omlag 9 prosent.

– Bergen har en unik mulighet til å bli første by i verden som elektrifiserer hele personbilparken sin, sier Bu, i en pressemelding.

Derfor forsvinner e-Golf om ikke lenge

Oppfordring til Oslo

Skal det skje, mener Elbilforeningen at det er viktig at politikerne styrer stødig i elbilpolitikken og sørger for at det lønner seg å velge elbil.

– Undersøkelser viser at rabattert bompengepassering er en av de viktigste årsakene til at folk velger elbil. Det er viktig å huske all den tid det fortsatt er slik at den store majoriteten kjører bensin- og dieselbiler både i Bergen og resten av landet, understreker Bu.

Hun kommer også med en liten oppfordring til hovedstaden.

– Spesielt Oslo bør merke seg denne Bergens-rekorden. Hvor lenge kan Norges hovedstad leve med at lillebror i vest har flere innbyggere som kjører utslippsfritt? Bergen har på sin side noe å lære av Oslo, som fra neste år satser på elektrifisering av varebilene, ved å gi dem gratis bompassering.

Verdens dyreste: Nå har ett eksemplar kommet til Norge

Elbilene selger i rekordhøye antall i år. Dette er bestselgeren: Tesla Model 3.

Overlegent størst på varebil

Totalt sett er det nå 48.782 elektriske personbiler i Oslo. Det er 16,32 prosents andel av bilparken.

I Bergen er det 21.910 elbiler, som altså er 19,32 prosent. Deretter følger Trondheim som har 9.617 elbiler, de utgjør 11,92 prosent av bilparken. Og på fjerdeplass finner vi Stavander med 7.740 elektriske biler, her er elbil-andelen på 13,22 prosent.

Oslo er for øvrig overlegent størst på elektriske varebiler, med 2.963 eksemplarer . Her er tallet for Bergen bare 385. Trondheim har 238 og Stavanger 182.

Topp 10 brukt elbil: Dette er bestselgerne

Se video: Skulle vært i Norge i høst, så kom problemene...