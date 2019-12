Stavanger Oilers og Storhamar dominerer når TV 2s hockeyekspert, Bjørn Erevik kårer novembers beste spillere i Get-ligaen.

Keeper:

Henrik Holm, Stavanger Oilers

– Stavanger Oilers målvakten leverer to meget solide toppkamper mot Storhamar og Frisk Asker. Han var ikke så heldig mot Lillehammer, men totalt sett en av grunnene til at Oilers sin ferd fortsetter på toppen av på tabellen.

Back:

Nolan Zajac , Stavanger Oilers

– Han har 15 poeng på Oilers sine kamper i november. Det er meget solid fra hans backposisjon

Back:

Andrew O`Brien, Stjernen

– Han har vært meget god i hele høst, men det har vært litt for mye tull og tøys fra den kanten tidligere. Han drog riktignok på seg en 10 minutter for dårlig oppførsel i november, men jeg har valgt å se gjennom fingrene med det denne gangen. Han har poeng i samtlige kamper for Stjernen med unntak av tapet mot Storhamar.

Forward:

Patrick Thoresen, Storhamar

– Han snitter to poeng i november. I tillegg til en pluss seks er Thoresen løper nummer en.

Forward:

Tony Camaranesi, Storhamar

– Han har tatt sju poeng på fire kamper etter at han gjorde comeback etter skade. I tillegg til solide +8

Forward:

Mathias Trettenes, Stavanger Oilers

– En ting er at han leverer 10 poeng og solide +9, men Trettenes brukes også mye i undertall og får utrolig mye istid av Todd Bjorkstand. Han er alltid solid og har vært meget, meget bra for Oilers i hele høst. Ikke minst i toppkampen mot Storhamar hvor han bidrog med to scoringer. Den ene var verdt inngangspengene alene.