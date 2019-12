Fire drept under vill biljakt i Miami

DRAMATISK: Politiet er ved åstedet hvor fire mennesker mistet livet under en biljakt i Miami torsdag kveld. Ranerne kapret en budbil i fluktforsøket. Foto: Charles Trainor Jr./Miami Herald via AP

To ranerne, en budbilsjåfør og en person i en tilfeldig bil ble drept i en skuddveksling i et travelt veikryss etter et ran av en gullsmed i Miami torsdag.