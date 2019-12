ESL Pro League sluttspillet er en av de største begivenhetene i Counter Strike-kalenderen, med en offline-sesong og gruppespill som allerede har blitt spilt for å bestemme hvilke av de 6 lagene som skal delta. I tillegg skal også 5,5 millioner kroner deles ut.

Ingen nordmenn

Lagene har kjempet hele sesongen for å kvalifisere seg til sluttspillet. Uken i forkant har det blitt spilt gruppespill mellom de 16 beste lagene. Blant disse var nordmennene Håvard Nygaard og Joakim Myrbostad som spiller for hvert sitt lag i FaZe Clan og 100 Thieves.

Selv om begge lag er rangert som topp seks i verden, klarte ingen av de å ta seg videre fra gruppespillet tidligere denne uken. Dermed må vi igjen følge ekstra godt med på de dominerende danskene i Astralis som går inn som storfavoritter på hjemmebane.

E-sportens Grand Slam

Ære og premiepenger er ikke det eneste som står på spill for de gjenværende lagene. Arrangementet teller også for sesong 3 av Intel Grand Slam, som selv tilbyr en bonuspremie på 9 millioner kroner.

Som det står har fire lag - Team Liquid, Evil Geniuses, Fnatic og Astralis - alle en seier mot de fire som kreves for grand slam. Ettersom alle disse fire lagene har kvalifisert seg til sluttspillet, har de alle en sjanse til å ta ledelsen i konkurransen. I mellomtiden vil vinneren også motta en direkte invitasjon til en annen stor turnering i regi av ESL, nemlig IEM Katowice 2020. De to siste lagene som er klare for sluttspill er Natus Vincere og mousesports.

Slik får du med deg sluttspillet

Det hele går av stabelen fra klokken 15:30 på fredag. I løpet av fredagen skal det spilles to kvartfinaler i et «best av tre»-format.

Først møtes svenskene i Fnatic og amerikanerne i Team Liquid, vinneren av den vil så møte Natus Vincere i første semifinale på lørdag. Kvartfinale nummer to spilles mellom mousesports og Evil Geniuses, hvor vinneren møter storfavoritt Astralis i semifinale nummer to på lørdag.

Deretter er det duket for finale på søndag hvor vinneren stikker av med hele 2,3 millioner kroner.

Sendingene kan du følge på TV 2 Zebra og gratis på TV 2 Sumo fredag, lørdag og søndag fra klokken 15:30.