Mens polfarerne Børge Ousland og Mike Horn har lagt seg i teltet for å vente, er hjelpemannskapene Aleksander Gamme og Bengt Rotmo torsdag kveld få kilometer unna dem.

I tryggere omgivelser sitter Mike Horns døtre og følger spent med på situasjonen. Ombord i en seilbåt utenfor Longyearbyen venter Jessica Horn (25) på å bli gjenforent med faren.

– Veldig stressende

Overfor TV 2 åpner hun opp om noen svært dramatiske dager.

– Det har vært en veldig intens uke. Det har vært veldig stressende, med mange opp- og nedturer, sier Horn til TV 2.

Horn forteller at usikkerheten tilknyttet farens situasjon har vært vanskelig.

– Vi har måtte vente for å høre om fremdriften. Det har vært mange følelser i sving, men jeg gleder meg til det hele er over og til faren min kommer hjem igjen, forteller Horn.

Skal plukke opp faren

Jessica sier at hun og resten av mannskapet på seilbåten planlegger å plukke opp Mike Horn og Børge Ousland når polfarerne er trygt ute av isødet.

– Planen er å møte dem så snart de kommer ut fra isen. Vi vil vente på dem, og Børge og min far vil bli fraktet med dette fartøyet.

Polfarerne Mike Horn og Børge Ousland har gått 85 dager på isen i en ekspedisjon som skulle ta dem tvers over Polhavet og til Svalbard via Nordpolen. Foto: Børge Ousland

Samtidig som redningsmannskapet kommer stadig nærmere polfarerne, sitter Jessica spent og venter på siste nytt.

– Det siste vi har hørt er at de er tre kilometer fra hverandre. Vi krysser fingrene for at de klarer det. Mike og Børge venter på dem, så forhåpentligvis når de frem, enten i natt eller tidlig i morgen, sier Horn.

Hindret av råk

Hjelpemannskapet hadde i utgangspunktet håpet å nå frem til polfarerne torsdag kveld. Ved 20-tiden torsdag måtte de gi opp og slå leir ved kanten av isråken.

– De har truffet på en råk. Det ser ut til at det er åpent vann i midten, så de tar ikke sjansen på å fortsette nå. Jeg skal hjem og studere høyoppløselig satelittbilder, for å forsøke å finne en løsning, sier ekspedisjonsleder Lars Ebbesen til TV 2.

Ousland og Horn går fra Alaska til Svalbard på ski, og har møtt store utfordringer på ferden.

I tillegg til at frostskader og ødelagt utstyr har skapt problemer, vil de fredag gå helt tomme for mat. Rotmo og Gamme ble derfor tirsdag kveld sendt ut fra skipet Lance, som har dratt til området for hente polfarerne.