Sheffield United-Newcastle 0-2

Newcastle slo Sheffield United 2-0 på Bramall Lane torsdag, etter scoringer fra Allan Saint-Maximin og Jonjo Shelvey.

Saint-Maximin stanget inn ledelse etter et kvarters spill, mens det var absurde scener da Shelvey scoret gjestenes andre.

Se scoringen over!

Andy Carroll, som startet sin første Newcastle-kamp i Premier League på nesten ni år, stusset Shelvey gjennom etter et langt oppspill.

Midtbanespilleren kom alene med keeper, men linjemannen hadde flagget opp og Sheffield United-forsvaret ble stående og se på. Keeper Dean Henderson gjorde også kun et halvhjertet forsøk på å redde Shelveys avslutning, og Newcastle-spilleren fikk en enkel jobb med å sette ballen i mål.

Han jublet imidlertid ikke, ettersom han også forventet at det skulle blåses for offside, men siden dommer Stuart Attwell aldri blåste i fløyta kun VAR sjekke om assistentdommeren gjorde rett – og det viste seg at han tok helt feil. Ingen av de to var offisde, og Newcastle kunne endelig slippe jubelen løs.

– Det var en god ball opp, en god flikk fra Andy og Jonjo holdt det gående. Sånn er det med reglene nå. Alle så ut til å stoppe, men Jonjo gjorde ikke det og avsluttet bra. Det føltes som en evighet før beslutningen ble tatt, men vi er henrykt, sier Newcastle-stopper Ciaran Clark, som ble kåret til banens beste etter å ha hjulpet Newcastle til å holde nullen på tross av massivt Sheffield United-press.

Stopperen roser målscorer Shelvey for å ha gjort det eneste riktige.

– Flagget gikk opp, ja, men Jonjo holdt det gående og avsluttet. Alle fikk beskjed før sesongstart om å spille til det blåses i fløyta. Det var briljant for Jonjo, han fikk nok et mål, og vi fikk nok en seier og holdt nullen, smiler Clark.

Med tre poeng klatret Newcastle opp til 11. plass, á poeng med nettopp Sheffield United på plassen over.