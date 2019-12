Elever må ta eksamen på nytt etter tabbe: – Kom som et sjokk

Tirsdag denne uken fikk 72 elever ved Universitetet i Sørøst-Norge beskjed om at de må ta en eksamen på nytt.

Det skjer etter at eksamensoppgaven i faget makroøkonomi ble gjort tilgjengelig på nett, dager før eksamen skulle avholdes.

Siden det er gjort en formell feil, har universitetet ikke mulighet til å godkjenne oppgaven til noen av studentene. Dermed må alle studentene ta eksamen på nytt.

– Det kom som et sjokk, sier Marlene Kristin Nilssen (26) til TV 2.

Hun øvde til en annen eksamen hun skulle ha dagen etter, da mailen med beskjeden kom tirsdag denne uken.

– Vi fikk mail om at det hadde skjedd en feil, som gjorde at vi alle måtte ta en eksamen på nytt, siden eksamensoppgaven var gjort tilgjengelig før eksamen, sier hun.

Annullert

Nilssen forteller at hun tok kontakt med studentombudet med en gang, som hadde møte med eksamenskontoret dagen etter.

– Juridisk sett mente studentombudet at det var rett avgjørelse å annullere det, men så er det prosessen som ikke er gjort riktig, sier 26-åringen og forklarer:

– Siden det å annullere eksamen er et vedtak, skulle vi som er berørte ha fått tilsendt vedtaket med begrunnelse og henvisning til hjemmel, samt informasjon om klagerett, sier hun.

Nilssen forteller at elevene fikk en slik mail onsdag denne uken, men at den kom først dagen etter at studentene hadde fått mailen der det står at eksamen måtte tas på nytt.

– Kunne vært avverget

Ifølge studentene TV 2 har snakket med, lå eksamensoppgaven bare ute i noen minutter før den ble fjernet. Nilssen reagerer på at det ikke ble gitt beskjed til eksamenskontoret med en gang feilen ble oppdaget, slik at studentene hadde sluppet å ta eksamenen til å begynne med.

Det sier også Vilde Steinmoen (21). Hun forteller at flere reagerer på at studentene ikke ble gjort oppmerksomme på feilen tidligere, slik at de hadde sluppet å ta eksamenen for så å få den annullert.

– Dette var en glipp som skjedde på tirsdagen. Dermed hadde faglærer tre dager til å si fra om feilen, og eventuelt lage en ny eksamen, sier hun.

– Jeg skjønner at det er menneskelig å gjøre feil, det gjør jo alle. Men faglærer hadde tre dager til å gi beskjed om at han hadde lagt ut feil oppgave, og å lage en ny eksamen. Nå er det vi studentene som sitter igjen og må bestemme oss for en ny dato til eksamen, og det går ut over lesing i andre fag, sier hun.