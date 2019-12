Ljungberg-fiasko i hjemmedebuten

Se sammendrag i vinduet øverst!

Fredrik Ljungbergs debut endte med uavgjort mot nedrykkstruede Norwich.

Torsdag kveld skulle det ikke gå noe bedre mot Brighton, i det som var den midlertidige sjefens første kamp på Emirates.

Ljungbergs mannskap måtte gi tapt for bortesvake Brighton.

– I samtaler med kandidater

Skal en tro The Telegraph, kan svenskens opphold som managervikar bli kortvarig. Ifølge den britiske avisen har Arsenal intensivert jakten på deres nye manager.

Styret har allerede intervjuet aktuelle kandidater, skriver avisen torsdag kveld. Det kommer ikke overraskende på TV 2s fotballekspert.

– Det er tydelig at Ljungberg ikke kommer til å ta en Solskjær, og gjøre en såpass bra jobb at han faktisk får den på permanent basis. De kommer sannsynligvis til å akselerere prosessen for å få en annen på plass, sier Erik Thorstvedt i TV 2s Premier League-studio.

– Men du kan ikke skylde på Ljungberg. Han er bare blitt kastet uti det, og dette er en klubb som har hatt strukturelle problemer i lang tid. Men her kommer det til å skje et eller annet. Jeg tipper de har samtaler allerede nå med potensielle kandidater, fortsetter den tidligere Tottenham-keeperen.

Selv tar Arsenal-vikaren selvkritikk.

– Vi er i dårlig form om dagen. Vi har tapt mange kamper, og selvtilliten er lav. Vi startet kampen uten energi. Det er min jobb å få dem til å spille aggressivt og med energi, erkjenner svensken overfor Amazon.

– Nesten en skandale

Aftonbladet-kommentator Johanna Frändén er ikke nådig i sin dom over landsmannen.

– Det er et steg tilbake fra den første kampen. Det kunne ikke bli mye dårligere – trodde man. Solskjær-effekten uteble, kan man si, sier Frändén i TV 2s Premier League-studio.

Brighton kom dessuten best ut av statistikken. De hadde mest ballbesittelse, og slo Arsenal med 9-5 når det kommer til skudd på mål.

– Det er nesten en skandale at Arsenal skal ligge på det antallet avslutninger imot, mener Thorstvedt.

London-klubbens marerittrekke i Premier League fortsetter.

Arsenal har ikke vunnet en ligakamp siden 6. oktober, og står nå med sju strake uten tre poeng. Gapet opp til Chelsea på fjerdeplass er blitt ti poeng.

– Bedrøvelig

«The Gunners» spilte en forsmedelig førsteomgang.