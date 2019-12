Med tre VM-titler og fem EM-titler, kan man trygt si at Terje Håkonsen dominterte snowboard-verden på 90-tallet. Torsdag gjestet idrettslegenden Trumps Verden, hvor han åpnet opp om livet i USA og hvem han støtter under presidentvalget neste år.

Skyggeside

Håkonsen reiste til USA for å konkurrere allerede som 15-åring, og var i en periode også bosatt i landet.

– De er veldig flinke på sport i USA, amerikanerne hyller idrett. Jeg opplevde det hele som mye mer profesjonelt enn i Europa, sier Håkonsen.

Mens tiden i USA var fylt med sportslige oppturer for nordmannen, så han også mye han ikke likte.

SVEVENDE: Terje Håkonsen er mest kjent for sine bragder på snowboard. Mange år i USA har også gjort ham interessert i amerikansk politikk. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix

– USA er ikke så glamorøst som det høres ut som, eller som det fremstår på film. Jeg tror de fleste som har vært der har sett at det er to sider og masse smuler under teppet, forteller Håkonsen.

Håkonsen understreker at det er stor variasjon fra delstat til delstat, og utelukker ikke at han kan komme til å flytte tilbake til USA i fremtiden.

– Det er noen stater jeg definitivt kunne tenke meg å bo i. Jeg kunne lett bodd i California, og jeg har fremdeles hytta på Hawaii, så der er jeg ganske ofte, forteller Håkonsen.

Etterlyser sunn fornuft

Snowboardlaget til Håkonsen, Butrton, er fra delstaten Vermont. Det samme er senator og presidentkandidat Bernie Sanders, og under Trumps Verden stilte Håkonsen med en t-skjorte til støtte for den selverklærte sosialdemokraten.

POPULÆR: Bernie Sanders har en engasjert tilhengerskare, blant dem finner man Terje Håkonsen. Foto: Brian Snyder/REUTERS

– Man finner alltid gode og dårlige ting i et land. Bernie Sanders er mer en norsk politiker, han har mer «common sense» enn de fleste politikere, sier Håkonsen.

Han mener amerikanske politikere er mer opptatt av skillelinjer enn å utøve sunn fornuft.

– Det synes jeg politikken mangler, «common sense». Politikerne skal hele tiden motarbeide hverandre, uavhengig om ideen er god eller ikke.

Tror ikke på seier

Under demokratenes nominasjonskamp i 2016, endte Bernie Sanders med 43 prosent av stemmene – slått av Hillary Clintons 55 prosent. Sanders ligger for øyeblikket et stykke bak forhåndsfavoritten Joe Biden på meningsmålingene, og Håkonsen tror senatoren vil komme til kort også ved neste valg.

– Jeg skulle ønske Bernie hadde sjangs, men jeg tror han blir for ekstrem. Han blir for fair og for riktig for de som ønsker å skape kapital og store firmaer med mye penger og så videre, sier Håkonsen.

Bernie Sanders tilhører den liberale fløyen av demokratene, og har gjentatte ganger uttalt at han vil gå til kamp mot store selskaper og USAs rikeste. Senatoren fra Vermont har gjentatte ganger henvist til skandinaviske modeller som forbilder for sin økonomiske politikk.

– Sanders refererer veldig til Norge og hva vi gjør her, med tanke på systemer og den slags. Samtidig mener jeg alle land har mye bra og mye dårlig, det er mye dårlig her i Norge også, sier Håkonsen med et smil.