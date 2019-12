Etter å ha hatt beste tid i både forsøket og semifinalen, svømte 19-åringen i bane fire.

Hvas åpnet forsiktig og lå langt bak i feltet halvveis.

Han avanserte noen plasser, men klarte ikke å blande seg inn i medaljestriden. Nordmannen kom i mål på femteplass med tiden 49,97, elleve hundredeler svakere enn sin egen bestenotering.

– Jeg kan ikke si at jeg er skuffet. Jeg tenker alltid at jeg er i utvikling, og synes at jeg har utviklet meg mye på butterfly i det siste. Men jeg er litt skuffet over at jeg ikke traff helt i finalen, medgir Hvas overfor TV 2.

Han var nesten sekundet bak vinneren, men er ikke overrasket over at han var såpass langt bak.

– Egentlig ikke. Det er høyt nivå og OL-år, så alle er i tipp topp treningsperiode- og form. Jeg visste at det måtte enda litt til for å ta medalje, understreker Hvas.

Han har blandede følelser etter finalen, men klarer å se det positive i å være Europas femte raskeste på 100 meter butterfly.

– Det er kult å si det og skryte av det, sier han med et smil.

Gullet gikk til tyske Marius Kusch på tiden 49,06. Mikhail Vekovisjtsjev fra Russland tok sølv, mens polske Marcin Cieslak sikret bronsen. Opp til pallen skilte det 22 hundredeler for Hvas.

Det var store forventninger til den norske 19-åringen etter sterke prestasjoner på distansen tidligere i mesterskapet. I torsdagens semifinale var Hvas raskest av samtlige da han svømte inn på tiden 49,91. Det var bare tre hundredeler tregere enn den norske rekorden han satte tidligere på dagen.

Torsdag kveld svømte også Hvas' kjæreste, Ingeborg Vassbak Løyning, EM-finale. Hun endte på sjuendeplass på 100 meter rygg.

Norge har ikke tatt en internasjonal gullmedalje i svømming siden 2012.

(©NTB)