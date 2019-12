En mann i 30-årene, som er siktet for drap etter at en person ble funnet død i en leilighet i Lakselv i Finnmark, erkjenner ikke straffskyld, opplyser politiet i Finnmark.

Den drapssiktede mannen er varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud. Han knytter seg til hendelsen.

Politiet mener at de har funnet drapsvåpenet, og opplyser at det ble gjennomført et avhør med siktede onsdag kveld.

Onsdag og torsdag gjennomførte politiet en rundspørring i nabolaget hvor hendelsen skjedde.

– Vi kan ikke gå i detaljer på hva som framkom under rundspørringen, eller hva som har fremkommet i avhør. Politiet har avsluttet sine kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, sier politiadvokat Hanne Bernhardsen i Finnmark politidistrikt.

Den omkomne er i 40-årene og av utenlandsk opprinnelse. Begge var kjent for politiet fra før.