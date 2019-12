Mens polfarerne Børge Ousland og Mike Horn har lagt seg i teltet for å vente, er hjelpemannskapene Aleksander Gamme og Bengt Rotmo torsdag kveld få kilometer unna dem.

Dersom alt går etter planen møtes de fire i løpet av torsdag kveld.

Den siste rapporten ekspedisjonsleder Lars Ebbesen har fått fra Rotmo og Gamme er at ferden deres mot Ousland og Horn har blitt mer utfordrende enn antatt.

– Rotmo og Gamme har rotet seg rett inn i et område med is og vann. De har kålet rundt i det i en periode, og kommet mye ut av kurs. Jeg har på følelsen av at det kommer til å gå en del tid. Det virker som de kjemper nå, sier Ebbesen til TV 2.

– Et puslespill

Han forteller at vinden har blåst opp en god del, det blåser nå 9 sekundmeter. Kanskje enda mer i kastene, opp i mot 10-12 meter i sekundet.

– Det er drift langs bakken, stor fart i isen og vinden har tydeligvis åpnet isen og laget råker og vann. Så de har fått et puslespill, sier Ebbesen til TV 2.

Ekspedisjonslederen sier at isen har så stor fart der at den driver en kilometer i timen mot nord-vest.

– Dermed kom de ut av kurs måtte «re-sette» hele turen mot Børge og Mike, sier Ebbesen, som definerer denne delen av ekspedisjonen som utfordrende, ikke farlig.

– Jeg kjenner at jeg er litt gira nå. Det er jo kult. Nå er det krig, liksom, det de holder på med. Det er jo spennende, sier Ebbesen.

– Uattelig vanskelig ekspedisjon

Forfatter og eventyrer Odd Harald Hauge følger også spent med de neste timene.

– Børge en god venn, så det er klart jeg følger godt med. Men jeg er enig i at de ikke er i fare. Disse er de beste på sitt felt i verden. Men jeg tror ikke de vil like at folk kaller det en redningsoperasjon, for dette var godt planlagt. Dette er ikke armer, bein og bruk av offentlige midler, de har kontroll på situasjonen, sier Hauge.

Men han forteller at Børge og Mike har fått en del ekstra utfordringer underveis på turen.

– Det er for det første en ufattelig vanskelig ekspedisjon. Og så er det utrolig godt gjennomført under veldig vanskelige forhold. De har hatt mye vanskeligere forhold enn de kunne forestille seg, men de visste jo ikke, de måtte gjette. Det er jo ingen som har vært der før! (red.anm. på denne tiden av året).

Ousland og Horn går fra Alaska til Svalbard på ski, og har møtt store utfordringer på ferden.

I tillegg til at frostskader og ødelagt utstyr har skapt problemer, vil de fredag gå helt tomme for mat. Rotmo og Gamme ble derfor tirsdag kveld sendt ut fra skipet Lance, som har dratt til området for hente polfarerne.