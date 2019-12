Bent Høie i hemmelig snusmøte med Kina

I et møte med en kinesisk delegasjon torsdag, la helseminister Bent Høie frem Norges erfaringer med standariserte tobakkspakkninger.

Møtet ligger ikke i Høies offisielle kalender, men TV er gjort kjent med møtet.

Overfor TV 2 bekrefter Høie møtet.

– Jeg har hatt møte med kineserne i dag og fortalt de om min erfaring med når Norge innførte standardiserte tobakk- og snuspakninger, sier helseministeren til TV 2.

– Hvorfor kommer kineserne hit?

– Det er fordi de har lyst å lære om Norge sin folkehelsepolitikk, som har fantastiske resultater. Denne uken fikk vi tall som viser at vi de siste ti årene har redusert dødeligheten på hjerteinfarkt med 50 prosent og hjerneslag med 40 prosent. Det er klart det vekker interesse internasjonalt, sier Høie.

Det var 1. juli i 2017 at regjeringen besluttet at alle tobakks- og snusprodukter skal ha nøytral emballasje. Tobakksprodusentene fikk en frist på ett år med å få på plass ny emballasje som ikke skal virke forlokkende.

Frp: – Flaut

Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen reagerer på møtet.

– Hvis det stemmer, så synes jeg det er flaut. Norge skal ikke drive opplæring av kommunister, sier hun til TV 2.

KRITISK: Åshild Bruun-Gundersen som representerer Fremskrittspartiet i Stortingets helse- og omsorgskomité. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Standardiserte forpakninger har dessuten ikke gjort særlig mye annet enn å gjøre pakkene trendy, og gjort livet vanskelig for butikkansatte, legger hun til.

Bruun-Gundersen mener det er betenkelig at et "autoritært diktatur" vil lære av Norge.

– Nå vet vi ikke hva som er blitt sagt i dette møtet, men det er betenkelig om Kina, som er et autoritært diktatur, vil komme til oss og lære av vår tobakkspolitikk. Reell frihet er også frihet til å gjøre dårlige valg, jeg synes heller vi skal legge til rette for at folk bruker de minst skadelige produktene, fremfor å prøve å skambelegge en helt lovlig vare, sier Frp-politikeren.

Høie: – Tar livet av mennesker

Høie avviser kritikken og mener alle skal få lære av Norge.

– Jeg mener Norge har en veldig vellykket politikk, som viser at vi klarer å få folk til å slutte å røyke og ikke minst hindre at nye generasjoner blir tobakksavhengige. Da må vi være åpne og lære bort til alle andre land, som ønsker det med tanke på de fantastiske resultatene som kommer ut av det, nemlig av folk ikke dør for tidlig og får mer tid med sine kjære.