To menn siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Oslo

Politiet lette etter en eller flere gjerningspersoner etter at en person ble funnet med stikkskader på Grorud i Oslo onsdag ettermiddag. Foto: Ørn E. Borgen

To menn er siktet for drapsforsøk etter at en 39 år gammel mann ble funnet med stikkskader i overkroppen på Grorud i Oslo onsdag.