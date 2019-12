– Utenrikstjenesten er kjent med at en norsk borger har vært utsatt for en voldshendelse i Brasil, skriver pressevakt Guri Solberg i Utenriksdepartementet i en epost til TV 2.

Det var VG som først meldte om hendelsen som fant sted i en utendørsrestaurant sør for turistbyen Natal onsdag kveld.

Nordmannen i 60-årene kastet ifølge en video gjengitt av et brasiliansk nyhetsnettsted en stol mot to menn som ranet restaurantgjester for verdisaker. Den ene av ranerne svarte deretter med å avfyre to skudd.

Nordmannen skal ha blitt truffet i mageregionen, og ble kjørt til sykehus. Tilstanden hans beskrives av politiet som stabil, og hendelsen etterforskes ifølge Tribuna Do Norte som et drapsforsøk.