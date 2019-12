NHL-veteran debuterte i GET-ligaen: – Jeg er ikke her for pengene

Manglerud Stars 7-1 seier over byrival og tabelljumo Grüner var David Booths første kamp for klubben.

Se kampreferat over!

Nysigneringen, som har over 500 NHL-kamper, ble hentet til Manglerud i et forsøk på å redde sesongen. Han noterte seg for en assist i storseieren.

Etter kampen ligger Manglerud Star fortsatt nest sist på tabellen, ti poeng under nedrykkstreken, men signeringen av Booth har gitt kaptein Joachim Engebråten Hermansen optimisme.

– Det er ikke hverdagskost for oss her i Manglerud å få inn et så stort navn. Jeg håper han kan bidra og hjelpe oss, for det trenger vi nå.

Eksterne investorer

MS startet sesongen med tre minuspoeng av økonomiske årsaker.

Etter at fem utenlandsproffer, Booth inkludert, har signert for klubben de siste ukene har flere stilt spørsmålstegn ved hvordan økonomien går opp.

– Vi har et edruelig lønnsbudsjett her i Manglerud, og betaler nok langt mindre enn det alle ser for seg at vi betaler for han, sier Manglerud Stars daglige leder Cecilie Olsen til TV 2.

– Vi bruker kun eksterne midler, fra flere samarbeidspartnere, så pengene som brukes på signeringen vil ikke gi konsekvenser for noe annet. Det går utenfor det budsjettet vi har, fortsetter hun.

Booth forteller at han har gått kraftig ned i lønn fra tidligere kontrakter, og legger vekt på at det ikke er pengene som er grunnen til at han kom.

– Jeg er ikke her for pengene, det handler om å spille hockey. Jeg er kommet hit for å vinne, og gleder meg til å komme i gang.

Ville til Norge

Å få muligheten til å spille hockey igjen var ikke det eneste som lokket Booth til Manglerud.

Muligheten til å bo i Norge var noe både han og kona hans ble fristet av.

– Jeg har hørt fantastiske ting om Norge, og har lyst til å få en smak på denne typen hockey og livsstilen i Norge. Jeg og kona mi bestemte oss for dette på veldig kort tid, men vi gleder oss.

Corey Elkins, som ble signert bare noen uker tidligere, vokste opp sammen med Booth, og forteller at han spilte en viktig rolle i å få 35-åringen til klubben.

– Vi bare snakket sammen som vanlig, så fortalte jeg han at jeg dro hit og at vi så etter noen nye spillere. Han virka veldig interessert i muligheten til å komme hit og spille.

Hjelpe de unge

Klubben er klar på at Booth ikke kun er hentet inn for å forsterke laget, men også for å bruke sin erfaring for å hjelpe og inspirere de yngre spillerne.