Bra design, spennende kjøreegenskaper og helt ny motorteknologi. Det er ordene som beskriver Mazdas helt ferske SUV CX-30 kanskje aller best.

Dette er bilen som plasserer seg mellom de etablerte modellene CX-3 og CX-5.

Så hvorfor får den ikke da navnet CX-4? Det handler rett slett om at den modellbetegnelsen allerede er i bruk – på det kinesiske markedet.

I Norge leveres nykommeren kun med ett motoralternativ, nemlig Mazda sin nye stolthet: Skyactiv X. Dette er en 2-liters mildhybrid bensinmotor, som vi skal fortelle mer om litt senere.

Med to valg av utstyrsnivå, gjør Mazda det enkelt å orientere seg. Vi kjører topputgaven (Cosmo) – med firehjulstrekk og automatgir. Det er versjonen mange nordmenn vil gå for.

Hvordan er den å kjøre?

Mazda har virkelig løftet kjøreegenskapene sine den siste tiden. Det merkes spesielt godt på nye Mazda3, da er det godt å kjenne at Mazda har videreført de engasjerende og kjøreglade egenskapene til CX-30 også.

I testperioden er det langt fra optimalt føre, og bilen er utstyrt med vinterdekk. Likevel merkes det tydelig at dette er en bil som trives godt på svingete landeveier. Samtidig er komforten solid ivaretatt. Dette kompromisset er det ikke alle som får til, men Mazda har knekt koden.

Mazda CX-30 leveres i to ulike utstyrsnivåer - Sky og Cosmo.

Test Mazda3: Denne overbeviser på mange områder

Finest utenpå eller inni?

CX-30 deler mange designelementer med Mazda3. Frontpartiet er nesten identisk, med en markant grill og smale lykter. Det bidrar til å skape et aggressivt og sporty ytre.

Vår testbil har adaptive LED-lys.

Designet sitter i det hele tatt veldig bra, med harmonisk linjeføring – som avsluttes med en stram hekk og to trill runde potter.

På innsiden fortsetter Mazda å imponere med god byggkvalitet, bra materialvalg og et intuitivt infotainmentsystem. Digitalt instrumentpanel, head up-display og en 8,8 tommers skjerm er standard. Sistnevnte betjener du veldig enkelt via et fysisk menyhjul, fremfor tungvint trafikkfarlig touch. Kudos til Mazda for det!

Bak rattet i CX-30, er «Less is more» konseptet bak det luftige interiøret, eller «Yohaku» – som de kaller det i Japan.

Poenget er at interiøret er oversiktlig, samtidig som de viktigste funksjonene betjenes via fysiske knapper.

Det er absolutt en liten dose premiumfaktor over dette interiøret. Det både ser og kjennes bra ut.

Test Mazda6: Denne burde flere få øynene opp for

Hvordan er plassen?

CX-30 måler 440 cm i lengden, noe som omtrent er standarden blant kompakt-SUV-ene. Foran er plassen upåklagelig. Med den litt fallende taklinjen, vil noen kanskje bli en smule skeptisk til plassen bak, men her fungerer det også godt, med mindre du strekker deg mot to meter…

Bagasjerommet sluker 430 liter mot 350 i Mazda3 og 507 liter i CX-5. Det er med andre ord akkurat slik man kan forvente.

Dette kan være et veldig smart bruktkjøp

Skyactiv-X motoren assisteres av Mazdas 24V mildhybrid-system. Det høster energi ved retardasjon/bremsing, og hjelper bensinmotoren ved akselerasjon og drift av elektriske komponenter i bilen.

Går den bra?

Vil har allerede snakket varmt om kjøreegenskapene på CX-30. Dessverre syns vi ikke den nye Skyactive X-motoren følger helt opp på dette området.

Til normal kjøring fungerer den greit, men liker du å kjøre litt mer aktivt (som denne bilen absolutt innbyr til) – kan motoren oppleves noe masete.

CX-30 har en bakkeklaring på 175mm.

Det kan forklares i at toppeffekten hentes ut helt oppe på 6.000 omdreininger, samtidig som motoren ikke får drahjelp fra noen turbo. Dermed må den jages litt for å utnytte kreftene. 224 Nm er heller ikke spesielt imponerende, særlig med tanke på at den nye Skyactive X-motoren kombinerer bensin- og dieselteknologi:

Dette er nemlig verdens første kommersielt produserte bensinmotor som kombinerer forbrenningsmetoden fra både tradisjonelle bensin- og diesel-motorer (henholdsvis tennplugg- og kompresjonstenning). Mazda kaller teknologien Spark Plug Controlled Compression Ignition (SPCCI). Skyactiv-X kombinerer den tradisjonelle bensinmotorens høye effekt, eksosrenhet og stille gange med dieselmotorens gode respons og lave drivstofforbruk.

Mazda kaller dette selv for revolusjonerende, men i praksis ute på veien, oppleves ikke motoren helt slik. Karakteren er akkurat som en helt vanlig bensinmotor, uten turbo. Forbruket er oppgitt til 0,7 liter/mil. I vår testperiode ender vi noe høyere.

Men igjen: Til normal kjøring fungerer dette greit. Klemmer du til, og venter på turtallet, er skyvet slett ikke dårlig.

Mazdas såkalte Kodo-design syns vi fungerer bra.

Hvor bra tror du bilen kjører seg selv? Her tester vi

…og konklusjonen er?

Vi har sansen for Mazda sine prioriteringer om dagen. Her treffer de godt på både design, opplevd kvalitet og kjøreegenskaper.

Mazda CX-30 Motor: 2-liter R4 bensin (mildhybrid)

Effekt: 180 hk / 224 Nm

0-100 km/t: 9,2 sek.

Toppfart: 204 km/t

Forbruk: 0,7 l/mil

Bagasjerom: 430 liter

Vekt: 1.471 kg

Lengde: x bredde x høyde: 440/180/154 cm

Pris fra: 323.500 kroner

Pris testbil: 432.400 kroner

Innstegsmodellen, med forhjulsdrift og manuell girkasse, starter på gunstige 323.500 kroner. Legger du til drøyt 20.000 får du også automatgir.

Dette er mye bil for pengene, selv med Sky utstyrsnivå, som ligger lavest på stigen. Allerede her får du med 18 toms felger, head up-display, digitale instrumenter, ryggekamera og en rekke annet utstyr (se egen faktaboks).

Vår testbil er som nevnt topputgaven med firehjulstrekk. 432.400 kroner ender prislappen på.

Tatt alt utstyr og totalopplevelsen i betraktning, er det absolutt ingen upris. På toppen av det hele får du en av de morsomste og mest velkjørende bilene i sin klasse.

Elbil? Kanskje er dette et smartere alternativ

Se flere bilder av CX-30 her:

^