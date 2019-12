– Det er alltid så deilig å være i Japan!

Sakura Hauge Kametani nyter Kumamoto og den japanske vinteren mens verdens håndballøyne er rettet mot Japan.

– Det er veldig kjekt å få vist frem håndball, som er en veldig liten sport i Japan, sier Hauge Kametani til TV 2.

Hun er født og oppvokst i Bergen, men kjenner seg vel så mye japansk.

– Noen ganger føler jeg meg mer japansk, hele aspektet ved kulturen. Men det er andre ganger jeg er veldig glad for at jeg er norsk også, forklarer hun.

32-åringen, som har norsk far og japansk mor, er blitt oppfostret med norsk håndball siden hun var liten. Hun har spilt for Gneist, Tertnes, Nordstrand og Vipers, før hun tok steget ut og ble proff i franske Besancon.

Hun hadde en stor drøm om å slå seg inn på landslaget. Bergenskvinnen var med i Thorir Hergeirssons bruttotropp til EM i 2010, men hun var ikke en av de 16 som ble tatt ut til å spille mesterskapet.

– I Norge har man ganske mange gode målvakter, og jeg har alltid hatt lyst til å spille VM og oppleve ting, sier 32-åringen.

– Veldig rart å møte Norge

Derfor takket hun ja da hun fikk muligheten til å spille for Japan i 2015. Siden har hun vært en av VM-vertenes viktigste spillere.

– Det var veldig rart å møte Norge i Intersport Cup i september. Det er mange gamle lagkamerater jeg har spilt sammen med. Samtidig er jeg veldig glad for at jeg har fått muligheten til å spille på det japanske landslaget, og fått med meg VM og forhåpentligvis OL neste år, påpeker Hauge Kametani.

Japans mål har hele tiden vært å komme seg videre til hovedrunden. Russland og Sverige gikk videre med full pott. Japan er også videre etter seirer over Kongo og Argentina.

– Målet er å utvikle oss videre fra forrige mesterskap. Vi er uortodokse spillere med mange fine kombinasjoner, mener hun.

– Hva mener du er den største forskjellen på japansk og norsk håndball?

– Det ligger i hvordan vi trener, fysikken og at håndballfilosofien er annerledes.

– Vi viser mer følelser

Det tok tid for henne å venne seg til den japanske måten å spille på, men det hjelper at danske Ulrik Kirkely har tatt over jobben som landslagssjef.

– Vi prøver å bringe inn litt skandinavisk kultur i det japanske spillet vårt, og det har gjort det litt enklere, mener hun.

– Hva har dere tilført?

– Det er å vise følelser. «Basic» ting. Japanske folk kan kanskje skjule følelsene mer, og de er innenfor en ramme. Vi prøver å vise at du kan være litt utenfor boksen også, svarer Hauge Kametani.

Det er ikke mye tid mellom slagene under VM, men hun prøver likevel å få med seg noen av de norske kampene.

– De har en del skader. Samtidig har de alltid nye spillere som kommer inn og tar ansvar. Jeg tror de har en god sjanse til å gå videre til semifinale. Jeg heier litt på de også, sier hun med et smil.