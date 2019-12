Fra avstand ser fiskerlandsbyen Nukui ut som et fredelig sydhavsparadis. Det er først når båten nærmer seg land vi ser festningsverket som er bygget langs strandlinjen. En halvannen meter høy mur, bygget av stein og sement, omkranser fiskerlandsbyen. Det er flo når vi ankommer, og vannet står langt opp langs muren.

Straks vi kommer i land møter vi landsbyhøvdingen Seemi.

Vi spør ham om han tror muren vil kunne redde dem fra det stigende havet.

– Nei, vi må bygge en større og høyere mur! Så høy som dette, sier han og strekker hånden opp en meter høyere enn muren allerede er.

Landsbyhøvdingen Seemi forteller at han mener muren må bygges høyere for å redde Nukui. Foto: Frode Hoff/TV 2

Gjennom generasjoner har menneskene i Nukui livnært seg av av havet. Nå er havet i ferd med å ta fra dem alt. Sakte, men sikkert spises forsvinner mer og mer av landet disse menneskene bor på.

– Der borte var det land som nå er skylt ut i havet, sier landsbyhøvdingen og peker ut mot et område der båter nå ligger fortøyd.

Med jevne mellomrom går havet over muren, og Nukui legges under vann. Landsbyhøvdingen tar oss med rundt og viser oss tydelige spor etter ødeleggelsene saltvannet har gjort på bebyggelsen. Flere av husene står tomme. De som bodde der har flyttet til hovedstaden, som ligger en times båttur unna.

– De skal bli værende der og jobbe, forteller Seemi oss.

De fleste som fortsatt bor her er stort sett godt voksne eller barn.

Barna møter vi på den høyeste delen av landsbyen, der ligger skolen. 50 elever går her. Og barna og lærerne forteller oss at med jevne mellomrom kommer også vannet helt opp hit. Pålene skolen står på har tydelige skader etter oversvømmelsene.

– Det er veldig farlig. En dag så kan skolen falle sammen, sier Elanor, som er rektor på skolen.

Vi blir invitert inn i et av klasserommene. Der lærer barna om konsekvensene av klimaendringene.

Elevene på lansdsbyskolen i Nukui lærer om konsekvensene av klimaendringene. Foto: Bent Skjærstad/TV 2

– Jeg synes synd på dem. For der jeg bor, i høyden, har vi ikke slike problemer. Der stiger ikke havet. Jeg forteller dem at de må forstå at på et tidspunkt må de flytte til et annet sted, sier lærerinnen Maramak til oss.

I klasserommet snakker vi med flere av elevene. 12 år gamle Amete Baselala Bonaveidogo forteller oss at hun drømmer om å bli flyvertinne og reise rundt i verden. Som de andre barna vokser hun opp med en bevissthet om at hjemmet hennes vil forsvinne.

– Jeg blir lei meg. For en dag vil landsbyen vår bli ødelagt av havet. Og vi vil ikke ha noe sted å bo. Og vi må finne et nytt sted å bo, forteller 12 år gamle Amete oss.

Situasjonen i Nukui er ikke unik. Landsbyer over hele Fiji er i fare for å forsvinne i havet. Myndighetene har allerede bedt mennesker i flere landsbyer om å flytte til høyereliggende områder.

– De har bedt oss om å flytte, men hvor skal vi flytte. Problemet er for oss å finne nytt land å bygge og bo på. Vi er ikke født for å dyrke jord, vi er vokst opp med å fiske. Det er det vi kan.