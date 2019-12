– Jeg må være så ærlig å si at det var ubehagelig. Russerne er jo et strengt folkeslag. De tok passet mitt og jeg ble sittende i flere timer å vente, sier 19-åringen til NRK etter hjemkomsten til Norge.

Sammen med den norske hopptroppen var de på vei til Nizjnij Tagil for helgens verdenscup. I passkontrollen i Moskva ble det stopp og han kom seg ikke videre.

Han måtte overnatte på flyplassen før han ble geleidet til flyet hjem til Oslo torsdag formiddag.

Forklaringen på hvorfor han ikke fikk innreisetillatelse til Russland er at passet til 19-åringen går ut i mai. Reglene sier at så lenge det er mindre enn seks måneder til passet går ut, så er ikke visumet gyldig. Men det ble først oppdaget etter at nordmannen hadde landet i Moskva.

– Det er jo min feil. Jeg fikk beskjed om å sjekke at pass og visum var gyldig før vi skulle dra. Jeg gikk ut fra at det var gyldig ettersom andres visum var gyldige, sier Markeng.

Ledelsen i hoppforbundet har sendt hopperne flere beskjeder om at utøverne måtte sjekke dette på forhånd. Det er heller ikke første gangen at Markeng har gjort en passtabbe. I høst glemte han passet sitt på vei til Polen.

Markeng har innledet sin første sesong som landslagshopper godt, nå må han derimot vente en stund med å hoppe i verdenscupen.

