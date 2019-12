Kantspilleren med den beryktede venstresleggen startet karrieren i favorittklubben Tottenham, men hadde ingen enkel vei inn på førstelaget.

I løpet av fire år, fra 2009 til 2013, var han på utlån til ni klubber.

Midt i utlånsperioden fikk han plutselig debuten for Tottenham. Han tok vare på sjansen med begge hender, og scoret på White Hart Lane.

Townsend svevde på en rosa sky. Ti dager senere fikk han den tunge beskjeden: Han måtte på utlån. Igjen.

– Alt startet med at jeg kjedet meg, forklarer en åpenhjertig Townsend til The Player's Tribune.

Avhengig på et blunk

Livet som utlånsspiller kan være ensomt, forklarer 28-åringen. Han bodde på hotell, og rakk aldri å bli ordentlig kjent med lagkameratene sine. I en av klubbene han dro til, spøkte lagkameratene ofte om gambling.

– Det hadde ingenting å gjøre med kampfiksing eller noe sånt, det var bare å satse på hester, rugby eller hva som helst, forsikrer han.

Spøken fikk ham på tanken. Townsend forklarer at han har lett for å bli avhengig. Blir han slått i FIFA, bordtennis eller dart, blir han besatt på å slå tilbake. All fritiden går til å kunne vinne en måned senere.

– Jeg har et behov for å være god til alt jeg gjør. Det var det samme med gambling, bare at det ikke fungerer på den måten. Jeg bare tapte og tapte. Jeg prøvde å komme meg opp fra hullet. Så, på et blunk, var jeg fullstendig avhengig, forteller Crystal Palace-spilleren.

Tapte en halv million

Bunnen ble nådd da han var i Birmingham, som skulle bli hans nest siste utlånsklubb. Kvelden før en playoff-kamp om opprykk til Premier League klarte han ikke å sove.

– Den kvelden tapte jeg £46 000 på én kamp.

Det tilsvarer cirka 547 000 kroner etter dagens kurs.

Spillavhengigheten ville ingen ende ta. Det eneste som var i Townsends tanker, var å vinne pengene tilbake. Så, i 2013, kom redningen. Kantspilleren ble straffet av Det engelske fotballforbundet (FA) for brudd på gamblingreglene.

Han ble tildelt en bot på 18 000 pund, tilsvarende 214 000 kroner etter dagens kurs. I tillegg ble han utestengt i fire måneder. Tre av dem ble imidlertid opphevet, så lenge han ikke brøt reglene igjen.

Redningen

I samme slengen ble han sendt på behandling.

– Takk Gud for at jeg ble tatt. Det reddet ikke bare fotballkarrieren min, det reddet meg nok som menneske òg. Det fikk meg til å forstå at å snakke med noen om hva jeg gikk gjennom var OK, skriver Townsend.

Engelskmannen fikk karrieren på rett spor igjen. Han fikk sitt ordentlige gjennombrudd for Tottenham. Han henviste klubbens rekordsignering, Erik Lamela, til benken. I tillegg debuterte han for det engelske A-landslaget.

Etter noen sesonger havnet han imidlertid i kulden, og mistet også landslagsplassen. Turen gikk videre til Newcastle. Så ble han solgt til Crystal Palace, hvor han har startet halvparten av ligakampene for et lag som har imponert første del av sesongen i år.