– Sier Hauglie dette i Stortinget, er det slutt

Anniken Hauglie (H) og departementet glemte et brev i en skuff i over et år. Hauglie beklager nå, og Arbeiderpartiet reagerer kraftig.