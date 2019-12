Nykommeren trekkes frem som en trussel av håndballstjernene

– Hun mener også du er i sterk utvikling?

– Jeg syns jo det selv også. Jeg har tatt steg etter at jeg gikk til Odense. Jeg har fått et bedre blikk, og er egentlig blitt bedre på de fleste tingene.

– Er det en ulempe for deg at Nederlands keeper kjenner deg?

– Jeg kjenner jo henne også. Det blir en utrolig spennende duell, gliser Bakkerud.

Utfordret så det ljomer etter

Nederland er et lag som har mye av det samme spillemønsteret som Norge, og vil medføre en utfordring på en helt annen måte enn hva Håndballjentene har blitt utsatt for tidligere i mesterskapet.

– Vi har ikke blitt utfordret på returspillet vårt enda. Ikke på kontra eller ankomstmotspill, sier Thorir Hergeirsson til TV 2.

– Det kommer vi til å bli i morgen, så det ljomer etter. Så gjelder det å være godt organisert, og etablere forsvaret tidlig. Vi skal være med på løpskampen. Definitivt. Det har vi mannskap og bredde nok til. Så gjelder det å bruke tiden vår frem til kamp godt.

Nederlands største stjerne, Estavana Polman, scoret åtte ganger mot Serbia. Det Hergeirsson sier, har gjenklang i hennes spådom.

– Jeg forventer mye løping. De vil løpe, vi vil løpe. Det vil bli mye løping, men en bra håndballkamp, sier Polman til TV 2.

Hun frykter det norske kollektivet.

– Alle spillerne har kvaliteteter. De har en stor og god gruppe, som kan bytte mye. De gjør en god jobb sammen og har gode målvakter.

For de norske ligger litt av nøkkelen i å stoppe Polman.

– Vi må gi henne trøkker og gjøre det til en fysisk kamp. Hun er utrolig god når hun får ligge og bestemme valg. Vi må få henne ut av rytmen, sier kaptein Stine Bredal Oftedal.

– Vi vet at Nederland har ekstremt gode spillere på alle posisjoner. De har en bra flyt i spillet sitt nå. De er et fysisk bra lag, som liker å ha fart slik som oss. Så får vi håpe at vi viser gjennom 60 minutter at vi er bedre trent og et bedre lag, sier Marta Tomac.