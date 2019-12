– Vi bor hver for oss. Han har sitt liv, og jeg mitt. Også har vi vårt felles. Det jeg er skeptisk til, er at man må bo sammen bare fordi man er kjærester.

Det sier Rypdal til God kveld Norge og Dorthe Skappel når vi møter henne på Folkemuseet i Oslo.

Artisten har vært sammen med TV-produsent Kjetil Bie de siste fire årene, og understreker at de har et godt forhold, til tross for at de bor på ulike adresser. Hun har ingen hastverk med å endre på det.

– Jeg tenker at hvis vi gjør det, er det fordi det faller naturlig. Nå er ikke det naturlig. Vi trives med å ha det sånn som vi har det, og vi har det kjempefint, sier Rypdal.

Verner om privatlivet

69-åringen forteller at det gjennom karrièren har vært spesielt å åpne opp et sladreblad og se seg selv med en kjæreste.

– I hvert fall hvis du ikke vet om det. Og jeg har jo vært ute noen runder. Man vil jo, både for hans og min egen del, at det skal være «ordentlig» før det annonseres, sier hun.

Hun forteller også at kjæresten hennes måtte gå i seg selv da han skulle bli sammen med henne, ettersom det tidvis betyr å stille opp for pressen.

– Han gjør det av respekt for meg, men hadde det vært opp til ham ville han nok ligget unna, smiler hun.

Ingen hvit brudekjole

Rypdal understreker at hun ikke har noe behov for å gifte seg heller.

– Nei, jeg har vært i hvit brudekjole før, sier hun, og understreker at det holdt med én gang.

Lørdag 14. desember fyller artisten 70 år. I mer enn 50 år har hun vært i rampelyset – og ved flere anledninger blitt betegnet som «evig ung».

– Det er jo litt jobb bak det, jeg gir jo ikke blaffen, sier popartisten og legger til at det i dag finnes flere typer behandlinger man kan ty til.

Hun nevner både peeling og syrebehandlinger, og understreker at det overhodet ikke er farlig.

– Neida, du etser jo litt på huden, men det flasser litt bare, forklarer hun.

Vurderer å gi seg

I anledning 70-årsdagen slår hun til med jubileumskonserter på Edderkoppen i Oslo. Til God kveld Norge kan hun avsløre at det muligens blir de siste konsertene hun setter opp, i tillegg til en turne på nyåret.

– For å være ærlig, så vet jeg ikke hvor lenge jeg kommer til å holde på. Det kan nok hende dette er det siste, i hvert fall når det gjelder egne ting, sier hun.

– Hva skal du gjøre da?

– Jeg er heldigvis nysgjerrig og rastløs, så vi får se. Det går jo an å gjøre andre ting i bransjen, avslutter sangeren.