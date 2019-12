Forsvarsministeren: Russland har gitt en annen forklaring på hva basen skal brukes til

Onsdag fortalte TV 2 at Russland bygger verdens nordligste kampflybase på Frans Josefs land.

Satelittbilder som den danske militære etterretningstjenesten presenterer i sin ferske trusselvurdering, avslører at det arbeides med å forlenge rullebanen fra 2500 meter til 3500 meter.

– Russland startet arbeidet med Nagurskoje-rullebanen i 2017 og utvider fortsatt kapasiteten på basen. Når arbeidet er ferdig, vil Russland kunne bruke Nagurskoje til sine største transport-, bombe og antiubåtfly, skriver Forsvarets Efterretningstjeneste.

Mens statsminister Erna Solberg (H) var i London for å delta på NATO-toppmøtet og feire alliansens 70-årsdag kommenterte hun i et intervju Danmarks bekymring for at Russland etablerer en kampflybase rundt 1000 kilometer fra Nordpolen:

– For oss faller dette inn i bildet av et Russland som har styrket seg militært, også i nordområdene, som er raskere, mer mobilt, har mer utstyr og større kapasiteter, sa Erna Solberg til TV 2.

Følger nøye med

Nå kommenterer også Etterretningstjenesten og forsvarsministeren saken.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier at Russland har gitt en annen forklaring på hva basen skal brukes til.

– Russland har vært åpen om basen, men sagt at de skal ha den til søk og redning i forbindelse med økt trafikk i Nordøstpassasjen, sier forsvarsministeren til TV 2.

Statsråden legger til at Norge fremover skal følge nøye med på hva russerne bygger i Arktis.

Satelittbilder viser at rullebanen forlenges fra 2500 meter til 3500 meter. Foto: faksimile fra FEs trusselvurdering

– Å ha god informasjon om hva som skjer er jo litt av vår jobb i nord, slik at vi unngår misforståelser og kanskje et høyere spenningsnivå, sier Frank Bakke-Jensen.

– Så du tror på at dette skal brukes til søk og redning, og ser ingen bekymringstrekk?

– Jeg tror på at vi skal følge med på hva Russland gjør på basene i nord, og så skal vi gjøre vurderingene som trengs, svarer statsråden.

Basen blir ifølge dansk etterretning Russlands hjørnestein i en fremskutt forsvarslinje i Arktis.

Russland flytter dermed en del av sitt forsvar langt ut i Nordishavet og vil kunne varsle om og imøtegå trusselen fra amerikanske presisjonsangrep, før de når russisk fastland, heter det i trusselvurderingen.

– I en krise vil basen bidra til at Russland vil kunne etablere kontroll med sjø- og luftmilitære domener i et område som er langt utenfor territorialgrensene, skriver dansk etterretning.

E-tjenesten: – Støtter dansk fremstilling

Kommunikasjonsenheten i Etterretningstjenesten skriver i en epost til TV 2 at norsk etterretning støtter den danske etterretningstjenestens fremstilling av russisk militær utvikling i Nordområdene.