Neste år kommer Skoda med elektrisk SUV, det er en bil flere tusen norske kjøpere venter på. Her ligger det an til god plass, 4x4 og mange smarte løsninger – til gunstig pris.

Men først er det tid for en annen og bokstavelig talt mindre nyhet fra Skoda. De starter nemlig elbil-reisen sin med lille Citigo e iV.

Hvis du føler det er noe kjent med den, er ikke det så rart. Dette er nemlig søstermodellen til elbilen VW e-up! som har vært på markedet i flere år.

Vi i Broom har gjort den aller første testen i Amsterdam, her har nemlig Skoda lagt lanseringen av bilen.

Hva er nytt?

Citigo har fått en liten facelift samtidig som den blir elektrisk.

Betydelig større batteripakke, dermed har også rekkevidden økt mye.

Det viktigste er likevel at den også nyter godt av solid økning av rekkevidden som nå også kommer på e-up! og den tredje av disse trillingene, Seat Mii Electric.

Rekkevidden var tidligere på 133 kilometer. Nå er den løftet til 260 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Batteripakken har forresten en bruttokapasitet på 36,8 kWt, 32,3 kWt netto.

Her er bilen som startet den store elbilbølgen i Norge

Skoda starter med Citigo e – om ikke lenge er det også klart for elektrisk SUV.

Hva er styrker og svakheter her?

Volkswagen-konsernets minste modell er en liten og billig bil, men den er ikke uten sjarm. Det merkes at fokus på kostnader har preget hele utviklingen av bilen. Her er det ikke noe ekstra eller unødvendig. Men samtidig er det praktisk og funksjonelt.

Citigo er under 3,6 meter lang. Det gjør den svært anvendelig og lett manøvrerbar i trange bygater. Samtidig går det helt greit å cruise avgårde i 110 km/t på motorveien. Her har det skjedd mye med småbiler de siste årene.

Støydempingen er godkjent. Foran er plassen grei, men voksne har ikke noen plassorgie i baksetet. Her bør man helst være venner med de som sitter i forsetene, og dele på plassen. Apropos forseter: Her merkes det litt for godt at det har blitt spart. Setene er tynne i stoppen, og vi sliter med å finne en god sittestilling.

Bagasjerommet er på 250 liter. Det er ikke veldig stort, men fjerner du den ekstra bunnplaten i gulvet, kan du utnytte høyden bra.

I og med at det neppe er mange som finner på å kjøpe en bil som dette for å bruke til mye langkjøring, bør rekkevidden være mer enn tilstrekkelig. Vi fikk ikke anledning til å kjøre noen forbrukstest under lanseringen, men 260 kilometer virker å være realistisk, med riktig kjørestil.

Den elektriske Citigo har tre kjøreoppsett: Normal, Eco og Eco+. Ladehastigheten er ikke veldig imponerende. Den tar 40 kW, det betyr over en time for å lade opp til 80 prosent.

Denne Skodaen er rett og slett et lite kupp

Kompakte ytre mål, dette er en super bybil.

Hva koster den?

Startprisen er på 176.000 kroner, for Ambition-utgaven. For 15.000 ekstra, får du toppmodellen Style. Den er ikke noen utstyrsorgie, men du får det viktigste av sikkerhetsutstyr.



Kombinasjonen pris og rekkevidde er helt klart attraktiv. De som trenger en elektrisk bil til by- og småkjøring har her en svært attraktiv kandidat.

Hvem er konkurrentene?

De opplagte er naturligvis søstermodellene e-up! og Mii Electric. Mitsubishi i-MiEV er enda mindre og billigere, men synger nå på aller siste verset.

Mange vil nok vurdere bruktbil som et alternativ. Da kan du for eksempel se nærmere på biler som Nissan Leaf, Renault Zoe og Kia Soul.

Siste nytt om Ampera-e er ikke særlig godt nytt

Interiøret har fått en oppgradering, men er fortsatt svært enkelt.

Vil naboen bli imponert?

Nei. Dette er et typisk fornuftsvalg, en billig og miljøvennlig bil til lite penger.

Broom mener:

Å mer enn doble rekkevidden er et veldig smart grep for å forlenge livet til e-up! og de to søsknene fra Skoda og Seat. Når prisene til tross for dette holdes så godt i sjakk, har de på mange måter laget seg en egen nisje.

Første utgave av e-up! er en bil du typisk måtte lade så ofte du kunne, det var ikke mye å gå på. Nå vil vi tro mange av kjøperne klarer seg med å lade én gang i uka, med mindre de har veldig mye småkjøring.

Dette er også viktig, hvis konsernet skal klare å selge mye av den i storbyer der få har egen garasje og dermed også ikke uten videre kan rigge opp lader.

Her får du akkurat det du forventer: En liten, enkel og ukomplisert elbil som går inntil 260 kilometer. Og du får ny bil med fem års garanti, til svært gunstig pris.

De første bildene av ny VW – dette skal bli Norges mest solgte bil

Skoda-logoen i hekken er borte, og erstattet med S K O D A bokstavert under bakvinduet.

Hva mener eierne?

En Citogi-eier har så langt lagt inn sin vurdering av bilen i Brooms bilguide. Hva mener vekommende? Klikk her for å lese mer om det:

Visste du at:

– Skoda har eksistert i 124 år, så lenge tok det dem også å komme med elbil.

– Selve modellen Citigo er langt fra ny. Den debuterte nemlig tilbake i 2011.

– Søstermodellen VW up! ble Årets bil i 2012.

Citogo e bør ha gode muligheter for å bite fra seg i det norske markedet.

Her er søsken nummer tre – også den kommer til Norge

Skoda Citigo e iV Motor: Elektrisk, 36,8 kWt batteri Effekt: 82 hk / 212 Nm Rekkevidde: Inntil 260 km 0-100 km/t: 12,5 sek Toppfart: 130 km/t Lenge/bredde/høyde: 3,60 - 1,65 - 1,48 meter Vekt: 1.160 kg Bagasjerom: 250/923 liter Pris: Fra 176.000 kroner

