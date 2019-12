Dødsårsaken er slått fast til å være drukning og alvorlig nedkjøling, opplyser politiet på en pressekonferanse.

Den foreløpige obduksjonsrapporten har ikke kunnet fastslå om hun hadde medikamenter i kroppen.

Den drapssiktede moren vil bli obdusert fredag.



De to yngste jentene ligger fremdeles på Rikshospitalet med kritiske skader. Der er også deres far, som har det svært tøft.

– Jeg går ut fra at alle skjønner at situasjonen han står i, er svært krevende. Han er godt tatt hånd om av helsepersonell på Rikshospitlaet og har et bredt nettverk av venner rundt seg som slår ring rundt ham, sier familiens bistandsadvokat Erik Ringberg til TV 2.

Politiet opplyser for ordens skyld at faren, som er avhørt, ikke er mistenkt i saken på noe vis.

Midlertidig opphold

Det var klokka 17.28 mandag at politiet fikk melding fra en forbipasserende om at det var observert en barnevogn ved Fagereng på Tromsøya, og at det gikk spor ned til vannet.

Politiet rykket ut og fant en kvinne og tre jenter livløse i sjøen. Den avdøde moren i 20-årene og en datter på syv år døde på sykehus mandag kveld. De skal obduseres onsdag og fredag, opplyste politiet onsdag ettermiddag.

De to jentene som ligger på sykehus, svært unge. Den ene er fire år gammel, mens den andre kun er ett år og fire måneder.

Alle de fire er opprinnelig fra Sudan, men har midlertidig oppholdstillatelse i Norge.

Var på kurs

Barnefaren kom til Norge i 2015, og moren kom i 2017 etter søknad om familiegjenforening. Familien er ikke kjent av politiet fra før.

Familien på fem bodde sammen i en bolig i Tromsø. Faren er i jobb, moren var tilknyttet et introduksjonsprogram i kommunen og barna gikk på skole og i barnehage. De skal ikke ha hatt noen øvrig familie i byen.

Politiet har opplyst at moren avla en prøve i et norskkurs kort tid før hun ble funnet død.

Tromsø kommune opplyser onsdag at de fortsatt ikke kan se at de fikk noen signaler i forkant av hendelsen som skulle tilsi at familien trengte oppfølging.