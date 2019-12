ABBA-Björn (74): – Jeg er minst like kreativ som tidligere

Over 30 år etter at ABBA tok en pause, preger fremdeles musikken internasjonale radiokanaler, og har blitt yndlingene til flere generasjoner.

Femti år etter at de ga ut sin første singel sammen, jobber nå ABBAs Björn Ulvaeus (74) og Benny Andersson (72) med nok et musikalprosjekt.

Denne gangen skal den handle om Astrid Lindgrens Pippi Langstrømpe.

Oppsetningen av musikalen «Pippi på sirkus» er i anledning Pippis kommende 75-årsdag neste år.

– Verden trenger Pippi akkurat nå, sier Ulvaeus i ukens Skavlan.

– Minst like kreativ



Fra før har ABBA-duoen flere musikaler på sin felles CV. I tillegg til ABBA-musikalen Mamma Mia, har Andersson og Ulvaeus satt opp Chess og Kristina från Duvemåla.

Ulvaeus har ingen planer om å pensjonere seg med det første. Så lenge kreativiteten og skapergleden er til stede, kommer han til å fortsette. Og den har bare vokst med alderen, ifølge musikeren.

– Jeg har lagt merke til at i 70-årsalderen har jeg blitt mye friere og jeg tilgir meg selv på en annen måte. Og jeg er minst like kreativ som tidligere, sier Ulvaeus.

Husker episoden som tok knekken på ham

Selvsikkerheten har ikke alltid vært til stede hos Ulvaeus. Som barn var han sjenert, noe som skulle prege livet hans han lenge.

Han trekker fram en spesiell hendelse om sin far, som gjorde at han følte seg ensom i lang tid. Da var han 12 år.

– Jeg skulle reise med noen kompiser. Jeg jobba og min far hadde glemt å betale for billetten. Han skulle betale inn det jeg tjente, også gjorde han ikke det. Da satt jeg ensom på en benk når kompisene reiste med bussen til Østerrike for å ha det kult. Det øyeblikket fikk meg til å tenke at nå må jeg ta hånd om meg selv.

Det endret mye for unge Ulvaeus.

– Jeg var usikker før det også, men dette var nok knekken. Å ikke bli veiledet, å ikke ha noen som står ved din side man gjør sine valg, forteller han.

Ser på ABBA-Benny som en bror

Gjennom tykt og tynt i ABBA-perioden har Andersson og Ulvaeus holdt sammen. Men Andersson har ikke bare vært en god og langvarig kollega for Ulvaeus. Selv om samtalene deres ikke alltid dreier seg om tunge og personlige ting, har de fått et helt spesielt forhold.

– Det er en lojalitet der som er uslåelig. Det er ikke slik at vi prater om ditt og datt så veldig mye. Men vi vet at det finnes, vi vet at den andre finnes. Det er et slags broderlig forhold, sier han.