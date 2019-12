Polfarerne Børge Ousland (57) og Mike Horn (53) venter torsdag ettermiddag på å få møte Aleksander Gamme og Bengt Rotmo.

Ousland og Horn går fra Alaska til Svalbard på ski, og har møtt store utfordringer på ferden. I tillegg til at frostskader og ødelagt utstyr har skapt problemer, vil de fredag gå helt tomme på mat. Rotmo og Gamme ble derfor tirsdag kveld sendt ut fra skipet Lance, som har dratt til området for hente polfarerne.

Tidlig torsdag morgen slo de to teamene seg til ro, og ekspedisjonsleder Lars Ebbesen anslår torsdag ettermiddag at det er under syv kilometer mellom dem. I 13.30-tiden forteller Ebbesen at Gamme og Rotmo på nytt skal begynne å gå mot Ousland og Horn.

– De blir liggende i soveposen, mens Aleksander og Bengt kommer gående, sier Ebbesen til TV 2.

– Blir helt vilt

Ousland og Horn har tilbrakt 85 dager på isen, og hvis alt går etter planen skal de møte Rotmo og Gamme senere torsdag.

– Jeg tror det vil falle en tåre, for det blir helt vilt å treffe dem. Dette er ikke stedet med mye fotgjengere og trafikk, sa Ebbesen til TV 2 torsdag morgen.

Han har løpende kontakt med polfarerne, blant annet via satellittelefon. Polfarerne har holdt sitt kommunikasjonsutstyr «i live» ved hjelp av batteribanker.

FØLGER MED: Ekspedisjonsleder Lars Ebbesen følger situasjonen tett. Foto: Alexander Klanderud / TV 2

Fikk gladmelding

Aleksander Gamme og Bengt Rotmo ble sendt inn for å møte Ousland og Horn da skipet Lance satte seg fast i isen.

Skipet har siden kommet seg løs, og ekspedisjonslederen hadde torsdag flere gode nyheter til Ousland og Horn. Lance har nemlig funnet en råk, og skal seile 10 til 12 kilometer nordover.

Dermed blir veien tilbake til skipet kortere for polfarerne.

– Det var de veldig fornøyd med. Det har vært en dag full av gleder så langt. Vi håper det fortsetter, sa Ebbesen tidligere torsdag.

Vinden skaper imidlertid fortsatt bekymring.

– Det er stigende vind i området og kastevind i tillegg, sa han.