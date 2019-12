Og prisen?

Den gikk selvsagt til Muhammad.

Men da navnet til vinneren i herreklassen ble lest opp, så gikk altså prisen til Eliud Kipchoge – og ikke til Karsten Warholm.

TV 2 har snakket med flere som var i salen. Verdens ledende friidrettsagent, Daniel Wessfeldt, beskriver seansen på følgende måte.

– Jeg ble sjokkert. Og det er jeg ennå. Jeg mener det er skandale at Warholm ikke fikk den prisen. Bragden til Kipchoge er enorm med å løpe under to timer, men han gjorde det utenfor en reell konkurranse. Og med 35 harer som tilrettela alt for ham. Og hvis en 400 meter hekk-løper noen gang skulle vinne denne prisen så måtte det bli i år. Warholm forsvarte VM-gullet, og vant alt han stilte opp i med fantastiske tider, sier en engasjert og opprørt Wessfeldt til TV 2, før han sukker dypt.

– Nei, det er en stor skandale. Det kan du sitere meg på.

Og bare sånn at det er sagt. Den «besvikne» svensken er IKKE agenten til Warholm, men til nordmannens erkerival Abderrahaman Samba.

Bislettgeneral Steinar Hoen var også til stede i fyrstedømmet, og beskriver det hele på følgende måte.

– Jeg var ganske sikker på at Karsten skulle vinne før vi reiste ned. Men da jeg verken så Kipchoge eller Noah Lyles der nede, så var jeg i alle fall sikker, sier Hoen.

En annen person som var der beskriver seansen på følgende måte.

– Jeg ble forbannet. De ga prisen til en sko. Og ikke til en utøver som har vunnet alt han har stilt opp på.

Etter det TV 2 forstår så forsvant Karsten Warholm raskt fra festen etterpå.

Og jeg forstår han godt.

Selvsagt er gode sportslige argumenter for å gi både Kipchoge og Lyles prisen i stedet for Warholm. Men det burde de i så fall ha fortalt Warholm på forhånd.

For å bruke en metafor fra garderobespråket. Karsten Warholm er blitt «pissa på» av friidrettens høye herrer. Det er rett og slett bare flaut.

For selvsagt visste IAAF at Kipchoge fikk prisen. Det var rigget til en TV-link fra Kenya.

Og slike priser betyr ikke noe for noen andre enn de som vinner. Det er ikke sølv eller bronse på slike gallaer. Vinneren tar alt.

Klisjeen om at det er en ære å bli nominert holder ikke. Det hadde ikke vært en eneste grunn for Warholm å skippe to dager med god trening for å henge i Monaco med fiffen hvis han hadde visst at han ikke fikk prisen. For da hadde han ikke vært der.

Og såpass respekt for utøverne sine trodde jeg faktisk det internasjonale forbundet hadde.

Slik jeg har forstått det så er prisen avgjort ved avstemning i tre ulike instanser.

Avstemning ved internett og sosiale medier skulle telle 25 prosent. Med sine 1 million følgere på Instagram vant Kipchoge trolig den lett.

Stemmer fra IAAF-family som består av stevnearrangører, og folk tett på baneutøverne skulle telle 25 prosent. I følge Steinar Hoen var Warholm vinneren i denne gruppa.

– Jeg og alle jeg kjenner stemte i alle fall på Karsten, sier Hoen.

Dermed har stemmene fra IAAF Council som teller 50 prosent blitt avgjørende. Her har alle medlemsland i generalforsamlingen én stemme hver. Og da er det lett å tenke seg at Kipchoge sikkert var tungt inne i bevisstheten til delegatene siden stemmingen skjedde rett i etterkant av det banebrytende «Breaking two»-prosjektet.

Det er heller ingenting å si på at flertallet i verden heller vil gi prisen til Eliud Kipchoge hvis de mener det er rett. Han er en fantastisk utøver, en av historiens største. Dessuten virker det som en fair og demokratisk prosess.

Men det er ikke poenget her.

Det er måten Warholm er behandlet på som er oppsiktsvekkende.

I følge den europeiske friidrettspresidenten, Svein Arne Hansen, ble denne avstemningen i IAAF Council gjort via e-post i god tid før utdelingen.

Selv om Hansen selv stemte på Karsten Warholm, ønsker han ikke å si noe om selve utdelingen i Monaco.

Han er likevel klar på én ting.

– Jeg kommer til å fremme et forslag om at den som vinner prisen må være til stede på utdelingen. Såpass respekt må man ha for en slik utmerkelse. Jeg har fortsatt en pris på kontoret mitt som Mo Farah skulle hatt for et par år siden som årets utøver i Europa. Og slik kan det ikke være, sier Hansen.

De høye herrer hadde da åpenbart mulighet for å spare Warholm for denne ydmykelsen. Og det burde de ha gjort.

Og det bør i alle fall gentlemannen Sir Sebastian Coe sørge for aldri skjer igjen.

For det nytter ikke å invitere til fest og ikke servere kake til den mest prominente gjesten.

Det er bare dumt, pinlig, og fullstendig mangel på god folkeskikk.