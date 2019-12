– Snorking i seg selv er ikke farlig, men det kan være et tegn på den alvorlige diagnosen søvnapné, forteller fagansvarlig ved Volvat Søvnsenter, Anders Dyrbing.

– Søvnapné kan i sin tur kobles til en rekke sykdommer som diabetes, høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdom, hjerneslag, impotens og psykiske problemer. Dette kan igjen lede til tidlig død, advarer han.

Snorkeprodukter virket knapt

Geir Eckmann (49) har snorket så lenge han kan huske, uten å anse det som et problem. For kona sin skyld gikk han med på å teste fire produkter som lover å redusere eller motvirke snorking.

Hvert produkt ble testet i tre netter, og snorkingen ble målt med en avansert lydopptaker.

Eckmann ante ikke selv om snorkingen endret seg under testingen, men lydopptakene ga svaret.

SØVNEKSPERT: Anders Dyrbing er fagansvarlig ved Volvat Søvnsenter. Foto: Martin Habbestad.

Med tre av dem, Snoreban hakereim, Silence munnspray og Sov Godt Nesespray ble snorkingen litt redusert. Med Snoreeze biteskinne viste lydopptakene ingen forskjell.

Eckmann fortsatte altså å snorke med alle fire produktene, og tidvis like høyt som før. Derfor sendte Helsekontrollen han på søvnregistrering på Søvnsenteret Volvat.

Utredningen viste at 49-åringen faktisk hadde søvnapné.

– Dette kom veldig overraskende på meg, medgir Eckmann.

– Farlig selvmedisinering

Dyrbing mener at konsekvensene kan bli store om man selvmedisinerer seg ved å kjøpe produkter som skal lindre snorking.

Slik testet vi: Geir Eckmann testet fire populære produkter som alle lovet å lindre snorking. Alle produktene ble testet i tre netter. Disse produktene var med i testen: Snoreban hakereim

Silence munnspray

Snoreeze biteskinne

Sov Godt Nesespray Tre av produktene ga minimal forbedring, men Snoreeze biteskinne ga ingen effekt. Passion for Life Healthcare, som produserer Snoreeze biteskinne, skriver til Helsekontrollen at biteskinnen kan oppnå ønsket effekt ved små justeringer over en lengre periode.

– Det kan gjøre at man utsetter å gå til legen, og dermed bruker lengre tid på å få stilt en mulig diagnose. I verste fall kan man gå ubehandlet med en søvnsykdom, forteller han.

Det var tilfellet for Geir Eckmann, som hadde levd med snorkingen gjennom mange år.

– Geir trodde ikke at snorkingen var et problem, men medga at han ofte var svært trøtt på dagtid. Det er et typisk tegn på søvnapné, forteller søvnekspert Dyrbing.

Han mener søvnapné er Norges største skjulte lidelse. Man regner med at 10-15 prosent av den voksne befolkningen har sykdommen.

Etter utredning får Eckmann behandling med en søvnapnéskinne, som hjelper han å puste bedre gjennom natten.