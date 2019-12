Det opplyser hans norske advokat Sulman Hussain til TV 2.

Fra tidligere var nordmannen siktet for vold med døden til følge, som har en strafferammet på tolv års fengsel.

Bakgrunnen for siktelsen er en hendelse som endte med at nordmannen kvalte en britisk familiefar til døde inne på et hotellrom i feriebyen Phuket i Thailand.

Ifølge internasjonale medier startet episoden med at nordmannen var svært høylytt ute på balkongen sin på nattestid. Den britiske 34-åringen skal ha sett seg lei av bråket og konfrontert nordmannen.

– Selvforsvar

På et tidspunkt utviklet det hele seg til et basketak der briten skal ha stukket nordmannen i skulderen med en smørkniv.

BØYD: Politiet fant en bøyd smørkniv ved siden v den livløse briten. Foto: Thailandsk politi

Ifølge nordmannen er drapshandlingen derfor begått i selvforsvar.

– Han er helt tydelig på at han ikke gjorde noe mer enn det som var helt nødvendig for ikke selv å bli drept. Han holdt halsgrepet til hotellets vakter kom til stedet. Da hadde fornærmede fremdeles puls, sier advokat Hussain.

Nordmannen ble pågrepet og senere løslatt mot kausjon. Ifølge han selv ble han i de påfølgende ukene utsatt for en rekke alvorlige trusler.

– Han ble oppsøkt på hotellrommet av ukjente personer som visste hva samboeren hans og barna hans het, og dessuten hvor barna går på skole hjemme i Norge. Da så han det som nødvendig å komme seg i skjul, sier advokaten.

– Hvor er han i dag?

– Det ønsker jeg ikke å si noe om, annet enn at jeg har sporadisk kontakt med ham på telefon, sier Hussain.

FORSVARERE: Nordmannens norske forsvarer Sulman Hussain (venstre) og hans thailandske forsvarer Thanyawat Suwankumnoet (høyre). Foto: Finn Erik Robstad / TV 2

– Han ønsker å forklare seg for en domstol, men trenger en garanti for at lokalt politi kan sikre tryggheten hans. Det har de foreløpig ikke kunnet gjøre, sier han.

– Stor belastning

I henhold til thailandsk lov kan saken løses ved at nordmannen betaler en pengesum til en britiske enken. Hun har foreløpig ikke besvart henvendelsene fra advokat Sulman.

– Han har vært lenge på rømmen. Hvordan har han det?

– Det er en stor belastning for ham, så han har det tøft. Han er imidlertid overbevist om at han ikke har gjort noe ulovlig, og det er det som holder motet hans oppe.

– Hvordan lever han i dag?

– Hovedsakelig lever han av oppsparte midler, og tidligere har han fått noe penger fra venner og familie, sier Hussain.

Advokaten har tidligere reagert på at Utenriksdepartementet ikke har kunnet bistå nordmannen, som etter TV 2s opplysninger har fått avslag på en søknad om nødpass i et annet land.

«Det er ofte store forventninger til hva utenrikstjenesten kan bistå med når norske borgere fengsles i utlandet. Ofte er det ikke samsvar mellom disse forventningene og hva vi faktisk har mulighet til å gjøre gitt våre rammebetingelser», skrev pressetalsperson Per Wiggen i UD til TV 2 i september.