Thorirs oppgjør: – Mange har en hoven holdning

Fansen på Angolas side

Angola hadde stor støtte på tribunen takket være rundt 50 japanere utstyt med angolske flagg og røde og svarte klappere.

Men det var nok ikke publikumstrøkket som gjorde at Norge hadde starttrøbbel igjen. Åpningen av kampene har vært et problem for Norge i VM. Det gjentok seg i den fjerde gruppespillskampen, der Angola lyktes med å dra tempo ut av kampen.

Til tross for at angolanerne i løpet av kampens først 16 minutter hadde totalt fire tominuttere, holdt de norske stjerner til 7-7. Norge hadde ingen utvisninger, men fikk ikke uttelling for overtallet på banen.

Det etablerte angrepspillet satt ikke, kontringene ble det for få av mens Helena Sousa stod fjellstøtt i målet når man først fikk løpt gjennom. Med for mange feil og for svake avslutninger måtte de norske jentene nøye seg med en knapp ledelse til pause - 13-12 for tredje kamp på rad.

Sakte, men sikkert

Sousa startet også andreomgang godt og reddet flere ganger med Camilla Herrem alene gjennom. Anført av Emilie Hegh Arntzen og Marta Tomac tok Norge et visst grep om kampen, men Thorir Hergeirsson var alt annet enn fornøyd. I løpet av fire minutter brukte han to timeouter.

Det ble ingen umiddelbar suksess. I løpet av den samme perioden og kort tid etterpå gikk man fra 19-16-ledelse til 21-20.

Til slutt skein imidlertid kvaliteten til de norske jentene gjennom, og sakte men sikkert økte ledelsen mål for mål.

Tidligere torsdag knuste Nederland Serbia 36-23, og dermed er det klart for gruppefinalen alle spådde på fredag.