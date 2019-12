2-5-tapet for byrivalen ble nådestøtet for Silva.

Torsdag kveld melder flere britiske medier, deriblant The Telegraph og BBC, at Everton har kvittet seg med portugiseren.

Silva tok over Everton etter Sam Allardyce før forrige sesong. På første forsøk ledet han klubben til en åttendeplass i ligaen.

Denne sesongen har vært en eneste stor nedtur.

Etter 15 serierunder ligger Merseyside-klubben på nedrykksplass i Premier League. Det har de ikke gjort på et så sent tidspunkt i sesongen siden 1999.

Flere engelske medier rapporterer at David Moyes er favoritt til å ta over. I så fall vender han tilbake til Goodison Park – drøyt seks år etter at han dro for å ta over Manchester United.

Ifølge Sky Sports er også Bournemouth-manager Eddie Howe en av kandidatene Everton-styret vurderer.

TV 2s fotballekspert er ikke overrasket over at Silva må ta sin hatt og gå.

– Den posisjonen de har kan de ikke leve lenge med, og de har bare bare Norwich og Watford bak seg på tabellen. De har brukt mye penger, og har ambisjoner om kanskje å bryte inn i topp fire, i hvert fall topp seks. Så dette går ikke. Marco Silva må være en veldig presset mann, varslet Brede Hangeland etter onsdagens Merseyside-derby.

Evertons nye manager får ingen enkel start. De fire neste kampene er mot Chelsea (hjemme), Manchester United (borte), Leicester (hjemme i ligacupen) og Arsenal (hjemme).

Kampen mot Chelsea spilles lørdag. Den kan du se på TV 2 Sport Premium eller Sumo fra kl. 13.00.