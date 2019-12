Brannen brøt ut i en bygning tilknyttet en skole i havnebyen onsdag. En 16 år gammel kvinnelig elev er bekreftet død og 27 er skadd i brannen. Torsdag morgen er brannen slukket, men det er fortsatt mange personer som ikke er gjort rede for.

– Vi håper at blant alle de 14 savnede personene vil så mange som mulig bli funnet i god behold. Men jeg ønsker ikke å villede noen – det kan være flere ofre, skriver landets president Volodymyr Zelenskyj på Facebook.

Sju brannfolk var blant de skadde, og for fem av de skadde er tilstanden alvorlig.

– Vi ber for dem. Vi vet at legene gjør alt de kan for å redde dem, sier presidenten.

Myndighetene har startet etterforskning av brannen. Ordføreren i byen har erklært sørgetid torsdag og fredag.

