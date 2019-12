Det svenske skiforbundet bekrefter at Calle Halfvarsson og Frida Karlsson er ute og mister helgens verdenscup i Lillehammer.

Skiforbundet skriver at de to svenske profilene står over på grunn av forkjølelse.

Halfvarsson og Karlsson var de heteste svenske deltakerne i forkant av verdenscupen i Lillehammer denne helgen. Nå blir ingen av dem å se til start.

De to blir erstattet av Marcus Ruud og Emma Ribon.

I Lillehammer kjører både kvinner og menn skiathlon på lørdagen og stafett på søndagen.